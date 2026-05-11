Lo stato dell’istruzione in Italia

Le ultime sullo stato dell’istruzione in Italia non sono eccellenti (meglio comunque di quello Usa, orientato più verso le soft-skills rispetto al maggior rigore scientifico dell’istruzione europea in generale).

Ma è inutile stupirsi se ancora non centriamo proprio tutti gli obiettivi, quando un ministro dell’istruzione – Giuseppe Valditara – sostiene pubblicamente che Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse (per una cosa più goliardicamente inverosimile, il famoso tunnel dei neutrini sotto il Gran Sasso, la sua predecessora Gelmini fu giustamente crocefissa anche se potè incolpare il proprio portavoce), e la prof. Mirella Serri, giornalista, saggista e docente universitaria, è arrivata a ciò che neanche una chatbox fatta nel garage di casa potrebbe immaginarsi di fare: affermare in diretta tv che Richard Wagner fu un sostenitore del nazismo dal quale venne finanziato. Omettendo l’insignificante particolare della data di morte del compositore, sei anni precedente non dall’ascesa al potere bensì dalla stessa nascita di Hitler….

Stefano Fabbri

Giornalista, collaboratore ADUC