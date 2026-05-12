Cassazione: danno morale presumibile con invalidità permanente grave

Con l’ordinanza n. 9027 del 10 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio destinato ad avere un impatto significativo nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale.

Secondo la Corte, nelle ipotesi di invalidità permanente di rilevante entità — nel caso esaminato pari al 30% — il giudice può presumere l’esistenza della sofferenza morale facendo ricorso alle cosiddette “massime di esperienza”. In tali situazioni, la gravità della compromissione dell’integrità psicofisica costituisce un elemento idoneo a far ritenere normalmente esistente anche un pregiudizio interiore, senza che sia necessaria una prova analitica del patema d’animo sofferto dal danneggiato.

La pronuncia valorizza il criterio inferenziale fondato su quelle regole di comune esperienza che consentono di risalire da un fatto noto a un fatto ignoto. Nel caso di specie, il fatto noto è rappresentato dall’accertata invalidità permanente; il fatto ignoto è invece la sofferenza morale derivante dalla menomazione subita. La Corte sottolinea come, dinanzi a lesioni particolarmente gravi, sia conforme alla normale esperienza umana ritenere che la vittima abbia subito anche una compromissione della propria sfera emotiva ed esistenziale.

Il punto importante che si vuole sottolineare è che ferma l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, e la necessità di provare in concreto sia l’una che l’altra voce di danno, è ben possibile provare la sussistenza del danno morale in via presuntiva, desumendola nel caso specifico dalla rilevante entità del danno biologico accertato.

Il ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza ha, inoltre, una rilevante utilità sul piano processuale, in quanto, precisa la Corte “consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.

L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue il danno biologico dal danno morale, pur riconoscendo tra le due componenti un evidente rapporto di connessione. Il danno biologico attiene alla lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile e alle ripercussioni dinamico-relazionali che ne derivano; il danno morale riguarda invece la sofferenza interiore, il turbamento dell’animo e il senso di perdita che accompagnano la compromissione della salute. Sebbene si tratti di voci ontologicamente distinte, la Corte evidenzia come, in presenza di invalidità particolarmente significative, la componente morale non possa essere esclusa in assenza di specifici elementi contrari.

La vicenda esaminata trae origine da un caso di responsabilità sanitaria. Un paziente, sottoposto a ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico, aveva contratto una grave patologia che gli aveva causato un’invalidità permanente del 30%. La Corte d’Appello aveva negato il risarcimento del danno morale sul presupposto della mancanza di una prova specifica della sofferenza psicologica patita. La Cassazione ha censurato tale impostazione, ritenendo illogica e giuridicamente errata l’omessa applicazione del ragionamento presuntivo fondato sulle massime di esperienza.

La decisione assume particolare rilievo pratico per le vittime di illeciti civili, poiché alleggerisce l’onere probatorio relativo al danno morale nei casi di lesioni gravi. In tali ipotesi, la prova della significativa invalidità permanente può costituire elemento sufficiente per fondare la presunzione della sofferenza interiore, ferma restando la possibilità di personalizzare il risarcimento in relazione alle peculiarità del caso concreto. Ne deriva, inoltre, uno spostamento dell’onere difensivo sul responsabile del danno, il quale, per contestare il riconoscimento della componente morale, dovrebbe dimostrare l’assenza di sofferenza nonostante la gravità della menomazione riportata.

Chiara Focardi

legale, consulente Aduc