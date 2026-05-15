Post ironico sui social? Niente diffamazione se manca l’offesa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17017/2026, ha chiarito che un commento ironico o sarcastico pubblicato sui social network non costituisce automaticamente diffamazione. Perché vi sia reato, infatti, le espressioni utilizzate devono risultare concretamente offensive e idonee a ledere la reputazione della persona coinvolta.

La vicenda nasce da un commento pubblicato su Facebook in risposta a un’iniziativa politica relativa alla presenza di alcuni libri nelle biblioteche pubbliche. L’autore del post aveva ironicamente chiesto se una consigliera comunale sapesse cosa fosse una biblioteca. In primo grado era stata riconosciuta la diffamazione, pur con non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Cassazione ha però ribaltato la decisione, sottolineando che il tono del messaggio era colloquiale e ironico e che mancavano espressioni apertamente denigratorie. Secondo i giudici, il commento manifestava soprattutto dissenso e stupore rispetto all’iniziativa politica contestata, senza attribuire incapacità o qualità negative tali da compromettere la reputazione della persona interessata.

La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato: anche sui social network occorre valutare il contesto comunicativo, il tono utilizzato e il diritto di critica garantito dalla libertà di manifestazione del pensiero. Non ogni frase sarcastica o polemica integra quindi il reato di diffamazione.

Pertanto, il dissenso espresso in modo civile, anche con ironia, resta tutelato, mentre restano illeciti gli attacchi personali realmente offensivi e umilianti.

Smeralda Cappetti

legale, consulente Aduc