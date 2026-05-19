Riva del Garda, piano per viale Prati dopo la petizione dei residenti

Il Comune di Riva del Garda interverrà su viale Prati con un piano di riqualificazione e sicurezza pensato per rispondere alle criticità segnalate dai residenti. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha incontrato una delegazione di cittadini, dopo la petizione presentata a marzo sul tema della velocità dei veicoli, della concentrazione di motocicli e della sicurezza dei percorsi ciclopedonali.

L’area è considerata una delle arterie residenziali più delicate a ridosso della zona a traffico limitato. Negli ultimi anni, anche in seguito alla realizzazione della Ciclovia del Garda tra il 2023 e il 2024, viale Prati ha visto crescere il carico viabilistico e la presenza di parcheggi per motocicli, arrivati a poco meno di cento stalli.

Il piano prevede anzitutto l’istituzione, sul lato ovest di via Prati, di una corsia ciclabile larga almeno un metro e mezzo in direzione nord-sud. La misura servirà a regolare il flusso proveniente da via Ardaro e quello collegato alla pista ciclabile sulla statale 45, oggi spesso assorbito dal marciapiede o dalla sede stradale in contromano.

Sul lato est, a partire dal tratto appena oltre il plateatico del ristorante “I Momenti”, saranno realizzati due stalli a disco orario da 15 minuti, utilizzabili per operazioni di carico e scarico di cose e persone. Sono inoltre previsti uno stallo riservato alle persone con disabilità e due stalli a disco orario di due ore, attivi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

I parcheggi per motocicli che verranno ridotti in viale Prati saranno ricollocati, distribuiti e aumentati in altre aree: porto di piazza Catena, largo Marconi, viale Lutti e via Filzi.

L’assessore Gabriele Bertoldi ha spiegato che alcune soluzioni strutturali richiederanno tempi più lunghi e un confronto più ampio con la città, ma ha riconosciuto la necessità di interventi rapidi per migliorare sicurezza, decoro e vivibilità della zona.

Comune e residenti si sono dati appuntamento per una nuova verifica durante l’estate, così da valutare l’efficacia delle misure e introdurre eventuali ulteriori correzioni.