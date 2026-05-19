Attualità

Riva del Garda, piano per viale Prati dopo la petizione dei residenti

Di redazione

Share

Il Comune di Riva del Garda interverrà su viale Prati con un piano di riqualificazione e sicurezza pensato per rispondere alle criticità segnalate dai residenti. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha incontrato una delegazione di cittadini, dopo la petizione presentata a marzo sul tema della velocità dei veicoli, della concentrazione di motocicli e della sicurezza dei percorsi ciclopedonali.

L’area è considerata una delle arterie residenziali più delicate a ridosso della zona a traffico limitato. Negli ultimi anni, anche in seguito alla realizzazione della Ciclovia del Garda tra il 2023 e il 2024, viale Prati ha visto crescere il carico viabilistico e la presenza di parcheggi per motocicli, arrivati a poco meno di cento stalli.

Il piano prevede anzitutto l’istituzione, sul lato ovest di via Prati, di una corsia ciclabile larga almeno un metro e mezzo in direzione nord-sud. La misura servirà a regolare il flusso proveniente da via Ardaro e quello collegato alla pista ciclabile sulla statale 45, oggi spesso assorbito dal marciapiede o dalla sede stradale in contromano.

Sul lato est, a partire dal tratto appena oltre il plateatico del ristorante “I Momenti”, saranno realizzati due stalli a disco orario da 15 minuti, utilizzabili per operazioni di carico e scarico di cose e persone. Sono inoltre previsti uno stallo riservato alle persone con disabilità e due stalli a disco orario di due ore, attivi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

I parcheggi per motocicli che verranno ridotti in viale Prati saranno ricollocati, distribuiti e aumentati in altre aree: porto di piazza Catena, largo Marconi, viale Lutti e via Filzi.

L’assessore Gabriele Bertoldi ha spiegato che alcune soluzioni strutturali richiederanno tempi più lunghi e un confronto più ampio con la città, ma ha riconosciuto la necessità di interventi rapidi per migliorare sicurezza, decoro e vivibilità della zona.

Comune e residenti si sono dati appuntamento per una nuova verifica durante l’estate, così da valutare l’efficacia delle misure e introdurre eventuali ulteriori correzioni.

redazione
redazione

Leggi anche

Ultime notizie