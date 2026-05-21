Radio24 la redazione e lo studio in Piazza Fiera

Radio 24 ha trasmette in questi giorni del Festival dell’economia 2026 in diretta da Piazza Fiera, portando al Festival dell’Economia una serie di approfondimenti, interviste e collegamenti live con ospiti, relatori e protagonisti della kermesse. La presenza dell’emittente del Gruppo 24 Ore ha trasformato la piazza in un vero studio radiofonico a cielo aperto. Un’occasione per vedere come funziona, in diretta, il lavoro in radio, con i suoi tempi e con i suoi ritmi, le sue pause e l’interlacciare di ospiti e di dialoghi.

In questo Festival non finiscono le novità. Nasce proprio a Trento con un evento dedicato per parlarne e per presentarla al piccolo e al grande pubblico IL SOLE 24 ORE NEXTMED. L’evento di presentazione sarà: Mediterraneo, geografia del futuro. Nasce Il Sole 24 Ore NextMed dove sarà presentata la prima piattaforma editoriale e strategica dedicata al Mediterraneo allargato. Un progetto in italiano, inglese e arabo rivolto a imprese, istituzioni, associazioni, università e operatori finanziari.

L’incontro e l’appuntamento è per domani, VENERDI’ 22 MAGGIO, Trento ore 12.00 al Castello del Buonconsiglio- Sala Gerola.

INTERVERRANNO: Claudio Antonelli Vice direttore 24Ore NextMed, Il Sole 24 Ore, Marco Magnani Università Luiss Guido Carli, Marco Minniti Presidente , Med-Or Italian Foundation, Federico Silvestri Amministratore Delegato, Gruppo Il Sole 24 ORE, Dubravka Šuica Commissaria europea per il Mediterraneo, Commissione europea, Fabio Tamburini Direttore, Il Sole 24 Ore.

Festival dell’Economia di Trento è un evento organizzato dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento.

LINK ALLO STREAMING: https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/in-diretta-festival-dell-economia-trento-castello-buonconsiglio-sala-gerola/AIl2a0AD

Redazionale gratuito di promozione evento.