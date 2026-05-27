Attualità

UNC: “Italia 6° in Europa per rischio povertà”

Di redazione
money euro corporate money background
Photo by Tim Heckmann on Pexels.com

Share

“L’Italia è tra le peggiori in Europa rispetto al rischio povertà. Secondo i dati Eurostat pubblicati, il 18,6% della popolazione italiana è a rischio povertà. Un dato che colloca l’Italia all’ottavo posto tra i 27 paesi monitorati, e al 6 ° posto in quanto a percentuale. Meglio di noi i principali Paesi europei, dalla Francia (16,3%) alla Germania (16,1%), fino al Portogallo (15,4%), tutti sotto la media UE del 16,3%”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha voluto commentare i dati Eurostat sul rischio povertà.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “Solo la Spagna sta peggio di noi, con il 19,5%, un dato però in calo rispetto allo scorso anno, a differenza dell’Italia che non registra alcun miglioramento. Insomma, la lotta alla povertà avrebbe dovuto essere la priorità di questo Governo, che invece ha preferito abbassare l’Irpef a chi dichiara fino a 200 mila euro, come se il problema di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese fosse già stato risolto”.

Rischio povertà
Classifica per percentualeClassificaper PaeseNazionePercentuale su popolazione
11Lithuania22,6
22Latvia22,0
33Bulgaria21,2
44Greece19,6
55Estonia19,5
55Spain19,5
55Croatia19,5
68Italy18,6
79Romania18,4
810Malta16,9
  EU16,3
911France16,3
1012Germany16,1
1113Austria16,0
1214Sweden15,6
1315Portugal15,4
1416Cyprus14,9
1517Luxembourg14,8
1618Slovenia14,3
1719Hungary14,0
1820Netherlands13,4
1820Finland13,4
1922Poland13,2
2023Ireland13,0
2124Slovakia12,2
2225Denmark11,8
2326Belgium10,9
2427Czechia9,6

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat)

redazione
redazione

Table of contents [hide]

Leggi anche

Ultime notizie