UNC: “Italia 6° in Europa per rischio povertà”

“L’Italia è tra le peggiori in Europa rispetto al rischio povertà. Secondo i dati Eurostat pubblicati, il 18,6% della popolazione italiana è a rischio povertà. Un dato che colloca l’Italia all’ottavo posto tra i 27 paesi monitorati, e al 6 ° posto in quanto a percentuale. Meglio di noi i principali Paesi europei, dalla Francia (16,3%) alla Germania (16,1%), fino al Portogallo (15,4%), tutti sotto la media UE del 16,3%”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha voluto commentare i dati Eurostat sul rischio povertà.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “Solo la Spagna sta peggio di noi, con il 19,5%, un dato però in calo rispetto allo scorso anno, a differenza dell’Italia che non registra alcun miglioramento. Insomma, la lotta alla povertà avrebbe dovuto essere la priorità di questo Governo, che invece ha preferito abbassare l’Irpef a chi dichiara fino a 200 mila euro, come se il problema di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese fosse già stato risolto”.

Rischio povertà

Classifica per percentuale Classificaper Paese Nazione Percentuale su popolazione 1 1 Lithuania 22,6 2 2 Latvia 22,0 3 3 Bulgaria 21,2 4 4 Greece 19,6 5 5 Estonia 19,5 5 5 Spain 19,5 5 5 Croatia 19,5 6 8 Italy 18,6 7 9 Romania 18,4 8 10 Malta 16,9 EU 16,3 9 11 France 16,3 10 12 Germany 16,1 11 13 Austria 16,0 12 14 Sweden 15,6 13 15 Portugal 15,4 14 16 Cyprus 14,9 15 17 Luxembourg 14,8 16 18 Slovenia 14,3 17 19 Hungary 14,0 18 20 Netherlands 13,4 18 20 Finland 13,4 19 22 Poland 13,2 20 23 Ireland 13,0 21 24 Slovakia 12,2 22 25 Denmark 11,8 23 26 Belgium 10,9 24 27 Czechia 9,6

(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat)