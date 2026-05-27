UNC: “Italia 6° in Europa per rischio povertà”

“L’Italia è tra le peggiori in Europa rispetto al rischio povertà. Secondo i dati Eurostat pubblicati, il 18,6% della popolazione italiana è a rischio povertà. Un dato che colloca l’Italia all’ottavo posto tra i 27 paesi monitorati, e al 6 ° posto in quanto a percentuale. Meglio di noi i principali Paesi europei, dalla Francia (16,3%) alla Germania (16,1%), fino al Portogallo (15,4%), tutti sotto la media UE del 16,3%”.
E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha voluto commentare i dati Eurostat sul rischio povertà.
Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “Solo la Spagna sta peggio di noi, con il 19,5%, un dato però in calo rispetto allo scorso anno, a differenza dell’Italia che non registra alcun miglioramento. Insomma, la lotta alla povertà avrebbe dovuto essere la priorità di questo Governo, che invece ha preferito abbassare l’Irpef a chi dichiara fino a 200 mila euro, come se il problema di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese fosse già stato risolto”.
Rischio povertà
|Classifica per percentuale
|Classificaper Paese
|Nazione
|Percentuale su popolazione
|1
|1
|Lithuania
|22,6
|2
|2
|Latvia
|22,0
|3
|3
|Bulgaria
|21,2
|4
|4
|Greece
|19,6
|5
|5
|Estonia
|19,5
|5
|5
|Spain
|19,5
|5
|5
|Croatia
|19,5
|6
|8
|Italy
|18,6
|7
|9
|Romania
|18,4
|8
|10
|Malta
|16,9
|EU
|16,3
|9
|11
|France
|16,3
|10
|12
|Germany
|16,1
|11
|13
|Austria
|16,0
|12
|14
|Sweden
|15,6
|13
|15
|Portugal
|15,4
|14
|16
|Cyprus
|14,9
|15
|17
|Luxembourg
|14,8
|16
|18
|Slovenia
|14,3
|17
|19
|Hungary
|14,0
|18
|20
|Netherlands
|13,4
|18
|20
|Finland
|13,4
|19
|22
|Poland
|13,2
|20
|23
|Ireland
|13,0
|21
|24
|Slovakia
|12,2
|22
|25
|Denmark
|11,8
|23
|26
|Belgium
|10,9
|24
|27
|Czechia
|9,6
(Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat)