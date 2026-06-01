Estate 2026: italiani troveranno aumenti medi del +2,7%, negli ultimi 3 anni aumenti del +5%

Entra nel vivo questo weekend, con il ponte del 2 giugno, la stagione balneare. Sono molti i cittadini che cercheranno di ripararsi dall’arrivo del caldo popolando i lidi, pronti a godersi l’esperienza del primo bagno.
Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione Isscon, ha realizzato il monitoraggio dei costi dei servizi balneari nella stagione 2026, segnata ancora da molte incertezze sull’assegnazione dei lidi: secondo i dati emersi, i costi aumentano mediamente del +2,7% rispetto al 2025. Nel dettaglio, a livello nazionale, cresce soprattutto il costo dell’abbonamento giornaliero (+4%). Aumenta anche il costo dell’abbonamento mensile e stagionale (entrambi +3%) e della sdraio tornata in voga (+3%). Si stabilizza, invece, il costo per il noleggio di pedalò, sup, canoe, sempre più in voga tra i bagnanti (+2%).
Aumenti sì contenuti, ma non dappertutto. La regione dove si registrano i maggiori rincari è la Calabria, che pur mantenendo costi nella media ancora relativamente contenuti rispetto al resto d’Italia, registra un aumento del +5,2% rispetto al 2025. Segue la Sicilia, che segue anch’essa la stessa dinamica, con il +4,3%. Infine, terzo classificato per gli aumenti, è il Veneto (+4%).
La ristrettezza dei bilanci familiari, messi a dura prova dal caro carburanti e dai prezzi in salute, spinge anche quest’anno i cittadini a cercare soluzioni per risparmiare: le formule happy hour o mezza giornata, per chi vuole godersi la comodità dello stabilimento dopo le 14:00 o solo la mattina (pagando fino alla metà dei costi applicati per l’intera giornata). Esistono anche altre strategie che consentono di abbattere i costi mettendo a disposizione di altre persone, per il periodo o le ore nelle quali non si è presenti in spiaggia, le attrezzature per cui si paga l’abbonamento (ovviamente a prezzo scontato). Sempre più diffusa tra gli stabilimenti la formula “all inclusive”, che abbina servizio spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio canoa o sup, con prezzi che possono variare da 35,00 a 60,00 euro a seconda del menu, della fila dell’ombrellone, nonché del giorno di fruizione (se infrasettimanale o nel weekend).
Non mancano, anche quest’anno, i servizi accessori legati alla prenotazione (specialmente quella online): molti stabilimenti, con il supplemento di circa 5 euro, consentono di aggiungere una “assicurazione maltempo”, che permette di cambiare giornata e non perdere l’importo speso in caso di temporale o condizioni meteo proibitive.
La parola chiave nelle spiagge quest’anno sarà sostenibilità: sono sempre più gli stabilimenti plastic free (che non vendono bevande in bottiglia e consentono di riempire le proprie borracce di acqua, gratuitamente), ci sono poi degli stabilimenti che, soprattutto a inizio stagione, fanno degli sconti a chi aiuta a ripulire la spiaggia (e il mare) da rifiuti e detriti.
Non trascurabile, infine, il rincaro di alimenti e pasti distribuiti presso gli stabilimenti: dall’acqua, ai tramezzini, alle pietanze servite nei ristoranti, il sovrapprezzo rispetto ai locali al di fuori degli stabilimenti può raggiungere anche il 40-45%. Inoltre, molti stabilimenti continuano a vietare, impropriamente, l’introduzione di cibi portati da casa.
Di seguito riportiamo le tabelle con i costi in dettaglio
|Prezzi medi su base nazionale stabilimenti balneari
|2025
|2026
|Var.% 2026/2025
|ombrellone
|€ 13,43
|€ 13,59
|1%
|sdraio
|€ 9,22
|€ 9,55
|3%
|lettino
|€ 12,94
|€ 13,20
|2%
|abbonamento mensile (1ombrellone, 1lettino, 1 sdraio)
|€ 773,62
|€ 795,85
|3%
|abbonamento giornaliero (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio )
|€ 35,74
|€ 37,35
|4%
|abbonamento stagionale (1ombrellone, 1lettino, 1 sdraio)
|€ 2.098,35
|€ 2.160,75
|3%
|Pattino / Pedalò / canoa / sup
|€ 11,58
|€ 11,82
|2%
|Novità e servizi esclusivi
|2025
|2026
|Var. % 2026/2025
|Ombrellone maxi
|28,50 €
|29,50 €
|4%
|Dog area
|22,90 €
|22,90 €
|0%
|Tenda
|35,50 €
|36,00 €
|1%
|Lettone (giornaliero x2)
|29,90 €
|30,50 €
|2%
|Gazebo
|72,00 €
|72,00 €
|0%
|Corso yoga/pilates
|15,00 €
|15,00 €
|0%
|Massaggi
|25,60 €
|26,90 €
|5%
|Vasca idromassaggio
|14,90 €
|15,50 €
|4%
|Assicurazione meteo
|5,00 €
|5,00 €
|0%
|Servizio di prenotazione
|2,50 €
|2,50 €
|0%
Federconsumatori