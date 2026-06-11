Salamandra di Aurora: nuovo studio internazionale e incontro tra arte e scienza 

La salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae), rarissima sottospecie micro-endemica delle Alpi orientali presente in un’area estremamente limitata tra l’Altopiano dei Sette Comuni e la Valsugana orientale, torna al centro dell’attenzione grazie a due importanti occasioni di approfondimento.

Da un lato, un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista Ecological Indicators apre prospettive innovative per la conservazione della biodiversità e per il monitoraggio degli habitat delle specie minacciate; dall’altro, venerdì 12 giugno alle 16, ad Arte Sella, ricercatrici e ricercatori del MUSE e pubblico si incontreranno per condividere conoscenze, riflessioni e sguardi sul rapporto tra natura, ricerca scientifica e arte contemporanea nell’incontro “Equilibri”.

L’interesse attorno a questa sottospecie si è ulteriormente rafforzato dopo la recente scoperta di una nuova popolazione in Val di Sella, un risultato che conferma il valore naturalistico dell’area e l’importanza delle attività di ricerca e monitoraggio condotte sul territorio.

Lo studio internazionale: l’alleanza tra botanica e zoologia

Pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista scientifica Ecological Indicators, lo studio è il risultato della collaborazione tra MUSE – Museo delle Scienze di Trento, CNR, Università di Genova (DISTAV) e Università di Oviedo. La ricerca apre nuove prospettive per la conservazione della biodiversità, dimostrando come la vegetazione possa diventare uno strumento efficace per valutare la qualità degli habitat e orientare le azioni di tutela delle specie minacciate. Al centro dello studio c’è la salamandra di Aurora, anfibio raro e altamente specializzato: analizzando gli indici di vegetazione presente nei suoi habitat, il team di ricerca ha individuato le condizioni ambientali più favorevoli alla specie, evidenziando in particolare l’importanza di foreste fresche, con suoli ben aerati e ricchi di sostanza organica.

In merito Lisa Angelini, autrice dello studio e ricercatrice MUSE, ha affermato: “Nel corso del 2025 abbiamo raccolto i dati in 30 aree standardizzate. Per il calcolo degli indici botanici abbiamo identificato tutte le oltre 170 specie di piante vascolari presenti, effettuando una stima ad alta risoluzione della superficie occupata da ciascuna: un lavoro di precisione che ci ha permesso di rilevare anche porzioni minime, pari allo 0.01% dell’area indagata (appena 10 cm²). I dati sulla presenza delle salamandre sono stati raccolti attraverso 8 sessioni di campionamento, effettuate in condizioni idonee all’attività della sottospecie, ovvero durante o subito dopo abbondanti piogge”.

Anche Luca Roner, primo autore dello studio e ricercatore dell’Università di Oviedo, intervenuto sul tema, ha specificato: “I nostri risultati mostrano che la salamandra di Aurora è strettamente legata ad alcune particolari condizioni microambientali. L’aerazione del suolo è risultata il fattore più importante, mentre temperature più elevate hanno un impatto negativo. Questo conferma la forte sensibilità della sottospecie anche a variazioni microclimatiche locali e sottolinea l’importanza di preservare l’effetto dello “scudo” forestale, ovvero la capacità di un bosco ben strutturato e non alterato di mitigare le temperature e proteggere la stabilità termica ed idrica del sottobosco”.

Infine, anche Antonio Romano, primo ricercatore del CNR-IBE e coordinatore dello studio, ha ulteriormente asserito: “La novità principale è aver dimostrato che informazioni ricavate dalle comunità vegetali possono fornire indicazioni preziose anche per la conservazione delle specie animali. Applicare questo metodo a un anfibio micro-endemico come la salamandra di Aurora rappresenta un passo avanti importante. In un contesto di rapidi cambiamenti ambientali, disporre di strumenti efficaci per comprendere e monitorare gli habitat può fare la differenza nella tutela della biodiversità”.

L’incontro pubblico ad Arte Sella

I risultati delle più recenti scoperte sulla salamandra di Aurora saranno al centro dell’incontro pubblico “Equilibri. La salamandra di Aurora: ricerca e sguardi condivisi“, in programma venerdì 12 giugno alle 16 a Malga Costa, ad Arte Sella.

Nel contesto della mostra “Lotta per l’esistenza” di Marzia Migliora, lo sguardo dell’arte e quello della scienza si incontrano per riflettere sulle trasformazioni ecologiche in corso, sulle fragilità degli ecosistemi e sulle relazioni che legano esseri viventi, paesaggi e attività umane. Oltre a conoscere più da vicino questa straordinaria specie e le sfide legate alla sua conservazione, sarà l’occasione per interrogarsi sul contributo che ricerca scientifica e pratiche artistiche possono offrire nel rendere visibili fenomeni complessi e nel promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Interverranno il presidente di Arte Sella Giacomo Bianchi, la ricercatrice MUSE Emma Centomo e il ricercatore di Università di Oviedo Luca Roner. Modera Elisabetta Filosi (MUSE).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro è prevista una visita all’area espositiva di Malga Costa. Accesso dall’ultimo parcheggio Carlon, con breve percorso a piedi di circa 15 minuti.

(Fonte: MUSE)