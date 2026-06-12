Telemarketing: positiva estensione della regolamentazione alle TLC, ma la strada è ancora lunga

Federconsumatori accoglie con favore la recente proposta di ampliamento della regolamentazione sul telemarketing al settore delle telecomunicazioni, fatta su nostra richiesta e contenuta negli emendamenti al DL Carburanti ter.

Come già abbiamo evidenziato nelle scorse settimane, l’introduzione della disposizione che vieta il telemarketing per la promozione di contratti energetici in assenza di consenso esplicito del consumatore, rappresentava senza dubbio una misura doverosa, seppur ancora carente da un punto di vista strutturale: il perimetro applicativo ristretto al solo settore dell’energia. Questa limitazione non solo esponeva i consumatori a tutele diseguali a seconda dell’ambito contrattuale coinvolto, ma rischiava di generare pericolosi squilibri competitivi nel mercato, in particolare a danno degli operatori multiservizi attivi sia nel campo delle TLC che in quello energetico.

L’estensione della disciplina anche alle telecomunicazioni costituisce pertanto un intervento correttivo apprezzabile: riconosce l’esigenza di coerenza regolatoria e contribuisce a riequilibrare le condizioni di mercato tra operatori presenti in ambiti integrati.

Tuttavia, il percorso non è ancora concluso. La tutela dei consumatori non può e non deve dipendere dal settore merceologico in cui il contratto viene proposto. Oggi restano ancora privi di adeguata protezione dalle condotte di telemarketing aggressivo numerosi ambiti, dalle assicurazioni alla finanza, dalle forniture idriche ai servizi di manutenzione, in cui l’uso e spesso l’abuso del canale telefonico come strumento di vendita continua a generare pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti e forti pregiudizi verso i consumatori.

La tutela dei consumatori deve poggiare su principi di equità e di coerenza: le medesime pratiche commerciali scorrette devono trovare le medesime risposte normative, indipendentemente dal settore di riferimento.

Federconsumatori continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo e a promuovere ogni iniziativa utile a garantire che i consumatori non siano più vittime degli abusi che, purtroppo, tali condotte continuano a produrre in numerosi ambiti della vita quotidiana.

Federconsumatori