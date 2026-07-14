“Theo da Golden e la forma della felicità” di Allen Levi

IL LIBRO
|In una mattina di primavera, un uomo molto anziano arriva a Golden, una piccola cittadina del sud degli Stati Uniti. Nessuno sa chi sia né da dove venga. Elegante ed enigmatico, dice soltanto di chiamarsi Theo e accenna vagamente a degli ‘affari da sistemare’.
Quando entra in una caffetteria del centro, scopre una galleria di novantadue ritratti a matita appesi alle pareti. Sono i volti degli abitanti di Golden, disegnati con straordinaria delicatezza da un artista locale. Ne rimane incantato e matura un’idea semplice quanto radicale: acquistarli tutti e, uno a uno, restituirli ai loro ‘legittimi proprietari’.
Da quel momento, questa diventa la sua missione. Allo sguardo di Theo non sfugge niente: osserva, ascolta, riconosce negli altri le cicatrici invisibili che la vita lascia dietro di sé. E così ogni consegna si trasforma in un incontro capace di imprimere un segno profondo. Nascono amicizie inattese, vecchie ferite cominciano a rimarginarsi, persone abituate a sentirsi ignorate si scoprono finalmente accolte. Giorno dopo giorno, Theo risveglia emozioni dimenticate e intreccia i destini di una comunità intera, dimostrando che essere gentili, senza aspettarsi niente in cambio, è l’atto più rivoluzionario del nostro tempo.
L’AUTORE
|ALLEN LEVI è nato a Columbus (Georgia) e ha vissuto in Scozia prima di tornare negli Stati Uniti. Ha studiato Legge e per un decennio ha esercitato come avvocato, prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica, pubblicando oltre venti album e componendo centinaia di canzoni, attraverso le quali ha raccontato storie di vita quotidiana con grande sensibilità poetica. Theo da Golden, il suo primo romanzo, è stato inizialmente autopubblicato, ma ha fatto parlare di sé fino a diventare un bestseller da più di due milioni di copie negli Stati Uniti. È in corso di pubblicazione in oltre quaranta Paesi
(Fonte: Salani Editore)