“Theo da Golden e la forma della felicità” di Allen Levi

ALLEN LEVI è nato a Columbus (Georgia) e ha vissuto in Scozia prima di tornare negli Stati Uniti. Ha studiato Legge e per un decennio ha esercitato come avvocato, prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica, pubblicando oltre venti album e componendo centinaia di canzoni, attraverso le quali ha raccontato storie di vita quotidiana con grande sensibilità poetica. Theo da Golden, il suo primo romanzo, è stato inizialmente autopubblicato, ma ha fatto parlare di sé fino a diventare un bestseller da più di due milioni di copie negli Stati Uniti. È in corso di pubblicazione in oltre quaranta Paesi