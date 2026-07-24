Pesca. “Misure adottate dal Masaf a sostegno delle imprese vanno nella direzione giusta per dare risposte a un settore in grave difficoltà”

“Le misure adottate dal Masaf a sostegno delle imprese della pesca e dell’acquacoltura vanno nella direzione giusta per dare risposte a un settore in grave difficoltà a causa dell’aumento del prezzo del gasolio e degli effetti del surriscaldamento del mare, che sta colpendo pesantemente produzioni e redditi”.

E’ questo quanto afferma Coldiretti Pesca nell’esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti grazie al confronto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

L’Associazione chiarisce ancora come le risposte che stiano arrivando siano concrete e vanno nella direzione che chiedevano da tempo.

Ritenendo particolarmente positivo che le risorse stanziate per il credito d’imposta sul gasolio siano sufficienti a coprire tutte le domande presentate, consentendo di dare un sostegno reale alle imprese alle prese con l’aumento dei costi di gestione.

Coldiretti Pesca valuta positivo anche l’accordo raggiunto tra Ministero e Regioni che consentirà di attivare la misura FEAMPA ex 5.68, con una dotazione di circa 70 milioni di euro destinata a compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese a seguito della crisi internazionale e delle tensioni nell’area mediorientale.

Il bando, pubblicato a breve, permetterà di coprire le spese sostenute dal 28 febbraio al 31 dicembre 2026, con una prima erogazione entro la fine dell’anno e il saldo nei primi mesi del 2027.

Importante il lavoro, ormai in fase di conclusione, per rendere operativo il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura, uno strumento fondamentale proposto da Coldiretti Pesca per sostenere un comparto sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici.

“Si tratta di segnali importanti che dimostrano come il dialogo tra istituzioni e rappresentanze del settore possa produrre risultati concreti. Ora è necessario mantenere un ritmo serrato per completare rapidamente tutti i provvedimenti ancora aperti, a partire dalla definizione della CISOA per la pesca, così da garantire alle imprese e ai lavoratori strumenti efficaci per affrontare una fase ancora molto complessa” ha infine concluso Coldiretti Pesca.