Marco Mengoni TOP, meritatissimo

Siamo zen: la musica ha vinto, nonostante tutto; la polemica ha occupato tutto lo spazio occupabile, un Festival che dura così tante ore penalizza le canzoni e anche gli artisti e diventa difficile seguire la gara. Più facile è invece cavalcare le mode a Sanremo.

Marco Mengoni si è distinto dal primo momento per le sue indubbie capacità e per la bella canzone che ha portato in gara ed ha vinto, insieme a lui hanno presidiato il podio altri giovani che si sono occupati di argomenti non proprio facili: non solo amore ma anche depressione, la ricerca di sé stessi e una canzone dedicata all’amore in tempo di guerra in Ucraina.

CLASSIFICA FINALE

1 Marco Mengoni – Due vite

2 Lazza – Cenere

3 Mr. Rain – Supereroi

4 Ultimo – Alba

5 Tananai – Tango

LA POLEMICA più pesante è quella che segue: l’artista Rosa Chemical è sceso in platea ed ha simulato un rapporto con Fedez, poi lo ha portato sul palco, dove si sono baciati. Chiara Ferragni ha chiamato il marito nel retro e lo ha richiamato all’ordine, è rimasta tesa per tutto il resto della serata.

Simulazioni rapporto sessuale e limonata Rosa Chemical e Fedez

Momenti alti e momenti bassi: io penso che la limonata tra Rosa Chemical e Fedez abbia messo parecchi in crisi. Diciamo che chi è causa del suo mal pianga se stesso, dopo tanta tolleranza i Ferragnez non sono potuti scoppiare nemmeno pagandoli, figuriamoci gratis, se è vero che il compenso è stato devoluto.

Chiara richiama Federico

Buona Domenica in allegria e leggerezza, la Direttrice Martina Cecco