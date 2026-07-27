Trento. Biblioteca comunale: gli appuntamenti della settimana

Proseguono anche la prossima settimana le iniziative promosse dalla Biblioteca comunale di Trento con appuntamenti che coinvolgono tutte le fasce d’età nelle diverse sedi cittadine e periferiche.

Giovedì 30 luglio, dalle 17.30, tornano a Meano le Passeggiate culturali dedicate a residenti e curiosi che desiderano riscoprire il territorio e la storia della circoscrizione. La biblioteca, in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Argentario, propone un giro del centro storico del sobborgo: un tuffo nel passato tra le sue vie, con tappe speciali a Villa Salvadori Zanatta e alla Chiesa dell’Assunta. La passeggiata, con punto di ritrovo alla biblioteca di Meano, sarà guidata dall’accompagnatrice di territorio Anna Brugnara. L’attività è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione sul sito di Ecomuseo dell’Argentario. Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca.meano@comune.trento.it o al numero 0461 889758.

Venerdì 31 luglio, a partire dalle 9, la biblioteca di Mattarello ospiterà l’evento mensile Mattarello da tavolo, uno spazio aperto a tutti dedicato ai giochi di società.

A partire da lunedì 27 luglio rimarranno chiuse per la pausa estiva la sede centrale di via Roma, l’archivio storico e la biblioteca per ragazzi in Palazzina Liberty, che riapriranno il 17 agosto, e anche la biblioteca di Ravina, che non sarà aperta al pubblico fino a domenica 23 agosto. Per sapere quali sedi saranno aperte in questo periodo è possibile consultare il file riassuntivo di orari e chiusure o il sito della biblioteca.

(Fonte e per il programma completo e le modalità di partecipazione ai diversi eventi: Biblioteca comunale di Trento)