Esodo estivo, traffico intenso nell’ultimo weekend di luglio: bollino rosso e incendi lungo le strade

Flussi in aumento verso le isole e le località di montagna. Code sulla Statale 36 in Lombardia e limitazioni temporanee alla circolazione per i roghi divampati in quattro regioni

Traffico intenso sulle principali direttrici italiane nell’ultimo fine settimana di luglio, segnato dalle partenze verso le località di villeggiatura e dai primi rientri degli spostamenti di breve e medio raggio.

Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per tutto il pomeriggio di domenica 26 luglio, dopo le criticità già previste nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato. Secondo Anas, l’aumento della circolazione è iniziato già venerdì ed è proseguito durante l’intero fine settimana.

Rispetto al weekend precedente, la crescita dei flussi ha interessato soprattutto le isole maggiori e le località di montagna. Sulle strade montane l’incremento medio è stato dell’1,3%, con una punta dell’1,6% sulla rete statale del Veneto.

Nel confronto con l’ultimo fine settimana di luglio del 2025, il traffico nazionale è aumentato complessivamente dello 0,2%. Nelle regioni settentrionali, tuttavia, l’incremento ha raggiunto il 5%.

Code sulla Statale 36 in Lombardia

Tra le situazioni più critiche sono stati segnalati rallentamenti e code in Lombardia lungo la Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in provincia di Lecco.

Sulla stessa arteria, i sensori Anas hanno rilevato circa 227.650 transiti all’altezza di Monza. Più di 146 mila passaggi sono stati invece registrati sulla Statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”, nella zona di Gallarate.

Rallentamenti sono stati segnalati anche in Sicilia, sulla Tangenziale Ovest di Catania in prossimità del casello di San Gregorio, e in Calabria lungo le statali 18 “Tirrena Inferiore” e 106 “Jonica”.

Volumi particolarmente elevati sono stati registrati anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove oltre 324 mila veicoli sono transitati nel tratto compreso tra Laurentina ed Eur.

Incendi e limitazioni alla circolazione

La giornata di domenica è stata condizionata anche da diversi incendi, che hanno reso necessarie limitazioni temporanee alla circolazione.

In Sicilia i provvedimenti hanno interessato l’autostrada A19 Palermo-Catania, nella zona di Termini Imerese. Interruzioni e restrizioni sono state adottate anche sulla Statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano, a Cagnano Varano in Puglia, sulla Statale 16 Adriatica a Campomarino, in Molise, e sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra gli svincoli Laurentina e Pontina.

Il divieto di circolazione per i veicoli pesanti resterà in vigore fino alle ore 22 di domenica.

Anas invita gli automobilisti a controllare il veicolo prima della partenza, portare con sé una scorta d’acqua, verificare le condizioni meteorologiche e informarsi sulla situazione del traffico e dei cantieri.

Particolare attenzione viene richiesta contro le distrazioni alla guida: cinture allacciate per tutti i passeggeri, rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza e sosta immediata in caso di stanchezza o sonnolenza.