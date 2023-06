Sottomarino, Nicki Minaj affonda la lama: “250 mila dollari per vedere una nave assassina”

A Nicki Minaj i soldi non mancano di certo, è la più ricca cantante e produttrice di musica pop-rap di sempre, naviga nel lusso, usa l’oro come i fazzoletti da naso e ha assicurato ogni angolo del suo corpo perché è protetto da diritti d’autore, per cui non possiamo certamente parlare del classico livore verso il miliardario. Il costo per una settimana in sommergibile è piuttosto alto.

Tuttavia, il suo parere, per il coraggio di averlo espresso, è importante. La cantante sostiene di essere certamente preoccupata per le cinque persone a bordo, per la difficoltà dei soccorsi e per tutto quello che rischiano. I viaggiatori sono l’esploratore miliardario britannico Hamish Harding, il subacqueo francese Paul-Henri Nargeolet e l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood e suo figlio 19enne Sulaiman Dawood, e Stockton Rush, il fondatore di OceanGate.

Tuttavia, secondo la cantante, ci sono due criticità troppo gravi da non essere state considerate: la prima è che tutti coloro che erano a bordo del Titanic sono stati vittima di un incidente navale con naufragio e inabissamento, per cui sono troppe le persone già morte a causa di quella nave, sono troppe le problematiche che l’incidente ha portato con sé e sono infine troppi coloro che hanno sofferto molto per le morti di quei passeggeri.

La seconda criticità è la speculazione: la cantante sostiene che il costo per quello che sta dietro a queste visite sia offensivo per le stesse famiglie delle vittime del Titanic. “Sai come alcune persone lavorano tutta la vita e non possono risparmiare fino a $ 250.000?” Ha detto. “E hai preso $ 250.000 per salire su un sottomarino per andare a vedere una nave su cui sono morti quasi tutti.”

Brian Szasz al concerto dei Blonk-182 per alleviare il trauma del padre nel sottomarino scomparso.

Certamente non è un argomento trattato con i guanti, ma anche chi organizza le gite per visitare il Titanic, sensibile, non lo è, quindi non ci sono offese in questa posizione che, molti, in questo momento, hanno preso. Il Titanic è lì sotto dal 1912, ormai è stato cannibalizzato da tutti i punti di vista: servizi giornalistici, film, ricerche, lavori, feticci.

Ora il Titanic è stato brandizzato, come Auschwitz e Chernobyl. E’ un prodotto di turismo, marketing, moda e interesse privato. Un viaggio in sommergibile di piacere è segno che la tragedia ha fatto il suo tempo ed è stata ormai svenduta al marketing.

Il sottomarino, guidato con un programma simile a quello dei giochi di ruolo, non è omologato per scendere a tali profondità, il portellone è stato assicurato per circa un kilometro e mezzo ed è più in basso di almeno tre volte. I passeggeri non possono essere quindi essere trasferiti su altri mezzi.

Dai colpi individuati con i sonar sono stati messi in campo nell’area due macchinari che possono arrivare a recuperare il sottomarino, se i rumori sono emessi da lui. Le speranze sono tante.

I passeggeri, molto probabilmente, in questo momento potrebbero essere in una situazione di estrema difficoltà a tutti i livelli, non solo oggettiva e fisica, ma anche soggettiva e psicologica.

Per quando concerne il gossip il figliastro di uno dei passeggeri dispersi posta le foto a un gazebo del concerto facendo scatenare i social.

La moglie del Ceo e pilota di OceanGate che si trova attualmente sul sommergibile scomparso è anche la pronipote di Isidor e Ida Straus, due passeggeri di prima classe morti in Titanic.

“Questa è una missione di ricerca e salvataggio al 100%, siamo nel bel mezzo della ricerca e del salvataggio e continueremo a mettere ogni risorsa disponibile che abbiamo nel tentativo di trovare il Titan e i membri dell’equipaggio” ha detto il capitano Jamie Frederick della Guardia Costiera degli Stati Uniti in una conferenza stampa a Boston. L’ossigeno finirà tuttavia entro poche ore.