I gender reveal party stanno rovinando la maternità?

La maternità è un periodo stupendo nella vita di una donna. Tuttavia, negli ultimi anni, sembra essersi sviluppata una nuova moda che coinvolge il magico momento della gravidanza: i gender reveal party, ovvero la rivelazione del sesso del bambino. I gender reveal party sono eventi che si svolgono per annunciare il sesso del nascituro tuttavia a volte sfociano in una vera e propria esibizione trash.

Che la maternità stia diventando un business simile ai matrimoni, non è più solo un’ipotesi, ma una realtà. Le coppie cercano sempre più di mettere in mostra la propria felicità e il proprio status, anche quando si tratta di un evento così intimo come l’arrivo di un bambino.

Inizialmente, si trattava di un modo simpatico per celebrare la gravidanza e per raccogliere qualche dono utile per il nascituro. Ma ora, le cose sono un po’ cambiate. Le future mamme sentono la pressione di organizzare un evento indimenticabile, degno degli account di influencer che seguono sui social media.

L’intimità di un momento così magico è sostituita dall’irrefrenabile voglia di condividere con più persone possibili questi eventi. La singolarità dell’evento, che non capita molte volte nella vita dei genitori, è dato in pasto alla collettività, come se fosse un vero e proprio spettacolo: la narrazione pubblica della gravidanza parte dall’esibizione dell’ecografia, prosegue con il cambiamento del corpo femminile, la festa del sesso del bambino e termina con la nascita.

Il fiocco esposto fuori dal balcone di casa non è sufficiente ad annunciare la nascita infatti tutto ciò che può stupire il ‘grande pubblico’ è concesso: palloncini, torte, fumogeni e chi più ne ha più ne metta.

Si pensi che alcuni genitori addirittura assumono planner di eventi per assicurarsi che tutto sia perfetto dunque alcuni gender reveal party finiscono per diventare uno show esagerato, in cui i futuri genitori cercano di attirare l’attenzione più che di condividere gioia e felicità con amici e parenti. La corsa all’originalità spesso sfocia in eccessi di ogni genere.

Purtroppo recentemente è capitato che questo genere di festa si sia trasformato in una tragedia infatti è morto un pilota d’aereo che sorvolava la casa dei futuri genitori durante il momento della rivelazione del genere.

La celebrazione dell’arrivo di un bambino dovrebbe essere affrontata – a mio modesto avviso – con massimo rispetto e modestia. È un’occasione per condividere la gioia con le persone care, non una gara per essere i più originali o i più trendy. Non c’è nulla di sbagliato nel voler festeggiare un evento così speciale come l’arrivo di un bambino. Tuttavia, è fondamentale che questa celebrazione rifletta la personalità dei genitori e le loro scelte di vita.