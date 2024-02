Grande partecipazione di pubblico ieri 6 febbraio 2024 all’inaugurazione presso le Gallerie di

Piedicastello di Trento della mostra “Records-Anelli di congiunzione 2024/25/26” dedicato agli

sport olimpici e paralimpici e a 2 anni esatti dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.



Dopo l’introduzione e la presentazione della mostra alla presenza delle autorità tra le quali il sindaco

di Trento Ianeselli e l’assessore Gerosa, oltre al Presidente della provincia Fugatti arrivato in ritardo

ma in tempo per tagliare il nastro di apertura ufficiale, i partecipanti sono potuti entrare e ammirare

tutte le video-installazioni montate all’interno della struttura.



Filo conduttore l’evoluzione dell’uomo e dello sport nel tempo, sia dal punto di vista fisiologico che

delle innovazioni, il tutto volto a migliorare le prestazioni e superare i limiti.



Fondamentale la relazione costante fra TIME, SPEED, BODY perché solo attraverso la ricerca

dell’unione ottimale di questi 3 elementi si possono raggiungere quei risultati che come alle

Olimpiadi (il sogno/desiderio di ogni atleta) fanno arrivare all’apice ed entrare nella storia.



Gli studi scientifici sulla variazione del corpo e sulla funzionalità non sono appannaggio degli

ultimi anni, ma partono da lontanissimo, addirittura con Aristotele nel 300 a.c., con i suoi disegni

sul corpo umano e i primi studi biomeccanici sui segmenti corporei e la loro misurazione.



All’interno della mostra si potranno rivivere le grandi imprese dei professionisti, capire come siamo

cambiati anche dal punto di vista storico, immergendoci a 360 gradi nel mondo dello Sport; sono

presenti varie postazioni interattive e simulatori sia per ragazzi che per adulti, permetteranno di

mettersi alla prova e testare le proprie abilità.



Si potrà visionare l’intera evoluzione del movimento Olimpico e Paraolimpico invernale e tramite

un’enorme mole di informazioni raccolte saranno disponibili per ogni singolo atleta le singole

schede di partecipazione per tutte le discipline.



“Gli sport sono allo stesso tempo un’alternativa e un rispecchiamento dell’età moderna”. (Allen

Guttmann)

Alcuni dati: i Giochi Olimpici invernali, iniziati nel 1924, si sono svolti in 24 sedi in 3 continenti

(Europa, Asia, America), coinvolto 129 paesi e circa 22500 atleti in quasi 40 discipline.

I primi giochi Paralimpici invernali invece sono stati organizzati nel 1976.



La mostra fa parte di un progetto triennale che ne prevede oltre a questa altre due, una nel 2025

(“Tecnologia”) e una nel 2026 (“Territori”): è organizzata dalla Fondazione Museo storico del

Trentino e curata dal punto di vista artistico da Kim Albrecht dell’Università di Berlino e da Jeffrey

Schnapp dell’Università di Harvard.



Da segnalare la presenza durante l’inaugurazione di un banchetto/ristoro organizzato dal gruppo

Alpini “Nuvola” di Trento.

Gobber Giovanni