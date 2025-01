In memoria di Julián Isaías Rodríguez Díaz, socialista democratico, ex Vicepresidente del Venezuela e Ambasciatore in Italia

Isaías Rodríguez, oltre ad essere politico socialista democratico di lungo corso, era anche un poeta e uomo di grande cultura.

Ho appreso con tristezza della scomparsa di Julián Isaías Rodríguez Díaz, che conobbi nel 2016, quando era Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia e che, in quegli anni, intervistai due volte.

Isaías Rodríguez, oltre ad essere politico socialista democratico di lungo corso, era anche un poeta e uomo di grande cultura.

Mi invitò a pranzo nella sua casa di Roma – in quegli anni – e gli donai il mio saggio “Ritratti di Donna”, che ricordo apprezzò molto.

Classe 1942, giurista, iniziò la sua militanza politica nel partito socialista democratico venezuelano Azione Democratica, che abbandonò nel 1967 per aderire al Movimento Elettorale del Popolo, nato da una scissione a sinistra di AD. Nel MEP, Isaías Rodríguez, rimase fino al 1981.

Negli Anni ’90, ricoprì il ruolo di procuratore dello Stato di Aragua e, nel 1998, aderendo al Movimento Quinta Repubblica, socialista e bolivariano, fondato da Hugo Chavez, fu eletto per la prima volta Senatore e, l’anno successivo, fu eletto Vicepresidente del Parlamento, ovvero dell’Assemblea Nazionale Costituente.

Nel gennaio 2000 fu chiamato da Chavez a ricoprire il ruolo di Vicepresidente del Venezuela e, nel dicembre dello stesso anno, fu nominato Procuratore Generale della Repubblica. Ruolo che ricoprì fino al 2007.

Ambasciatore del Venezuela in Spagna, dal 2009 al 2011, ricoprì il ruolo di Ambasciatore del Venezuela in Italia dal 2011 al 2019 e, dal 2017 in poi, fu eletto nuovamente Vicepresidente dell’Assemblea Nazionale Costituente.

Nella sua vita, oltre alla carriera politica, si annoverano molte opere poetiche, letterarie e giuridiche, pubblicate dal 1965 al 2007.

Lo conobbi come uomo franco, trasparente, intellettualmente e umanamente onesto.

Nelle interviste che mi rilasciò (e i cui link desidero riportare qui di seguito), disse cose molto importanti, a proposito del Venezuela, ingiustamente sanzionato da USA e UE e diffamato da troppa grande stampa europea e italiana, così come diffamato è il socialismo, almeno dal 1993 ad oggi.

Fra queste mi disse: “L’Unione Europea è stata sconsiderata e parzializzata politicamente contro il processo politico venezuelano. A nostro avviso si è lasciata influenzare dalla Spagna e da alcuni governi conservatori. Specialmente dal neoliberismo che porta avanti la politica dello sfruttamento. Le multinazionali ed il potere finanziario internazionale segnano le loro politiche, che non coincidono con quelle dell’America Latina in cerca della propria identità, integrazione, sovranità e capacità di negoziazione per difendere le proprie materie prime”.

Il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolas Maduro, così lo ha ricordato su Instagram: “Ci ha lasciato un grande uomo, avvocato, poeta, difensore dei lavoratori, impeccabile, leale e coerente con le giuste cause del popolo venezuelano, Isaías Rodríguez, un coraggioso rivoluzionario.

Illustre costituente degli anni 1999 e 2017, curatore degli articoli e dei capitoli fondamentali della nostra Magna Carta e che ci ha accompagnato nella fondazione della Quinta Repubblica, icona dell’eroica Storia venezuelana.

Lo ricordo in quei giorni di aprile del 2002, quando denunciò fermamente il colpo di Stato contro il comandante Hugo Chávez, fomentando in modo decisivo la ribellione rivoluzionaria che avrebbe riscattato l’istituzionalità e la democrazia.

Oggi, 12 gennaio, scrivo queste righe nel contesto della sua irreparabile scomparsa fisica che ci riempie di profondo dolore. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Onore e gloria eterna a Isaias Rodriguez!”

Questi i link delle interviste che mi rilasciò, nel 2016 (https://amoreeliberta.blogspot.com/2016/03/intervista-di-luca-bagatin_31.html) e nel 2017 (https://amoreeliberta.blogspot.com/2017/06/intervista-di-luca-bagatin.html).

Luca Bagatin

www.amoreeliberta.blogspot.it