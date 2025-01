“Novak. Nella mente di Djokovic” di Mark Hodgkinson

«Dopo essersi vestito per gli allenamenti e aver preparato il portaracchette con cura, Novak lasciava l’appartamento all’alba e usciva a osservare la distruzione per le strade di Belgrado. Cercava erba annerita da poco, crateri appena scavati, acciaio e cemento deturpati dalle bombe. Cercava i luoghi che ancora vibravano e bruciavano dal giorno prima. Per quanto possa suonare perverso o orribile oggi, c’era un motivo per cui cercava campi da gioco nelle aree della città appena colpite: era improbabile che il comando della nato prendesse di nuovo di mira gli stessi punti così a breve termine. Essere un giovane aspirante tennista a Belgrado nella primavera del 1999 significava essere anche un analista amatoriale dei modelli di bombardamento. Bisognava imparare quando era più sicuro scendere in campo, e a volte, malgrado l’orrore, sembrava un gioco».

IL LIBRO

Il tennista più vincente di sempre, ma non sempre il più amato; spesso il meno compreso. Novak Djokovic ha un’immagine tanto controversa quanto è stata complessa la sua vita, ma se si riesce ad andare oltre le apparenze si scopre molto più di quello che ci si potrebbe aspettare.

Scavando nel passato e parlando con tutti coloro che gli sono vicini, gli amici, i mentori, gli ex allenatori e addirittura gli avversari, Mark Hodgkinson ricostruisce la storia e compone l’incredibile mosaico della personalità di un campione senza precedenti.

Dai primi allenamenti in una Belgrado sotto le bombe alla detenzione in un centro australiano per migranti, dal fascino per teorie salutistiche alternative alla notevole evoluzione emotiva degli ultimi anni, da come i suoi genitori e anche i suoi fratelli si sono sacrificati per lui al rapporto con la moglie: analizzare il passato di Djokovic è indispensabile per capire le sue eccentricità, le strategie, l’instancabile ricerca della perfezione che lo anima.

Quello nella vita – e nella mente – di Djokovic è un viaggio unico, appassionante non solo per i suoi fan ma anche per i detrattori e perfino per chi non è particolarmente interessato al tennis.

Perché «stiamo parlando del tennista di maggior successo della storia. È il più grande di tutti i tempi. Eppure la cosa più affascinante non è il modo in cui si muove o colpisce la palla, ma il modo in cui pensa. La sua è la testa più originale del tennis, e forse di tutti gli sport».

“Novak. Nella mente di Djokovic” è un libro de Limina Edizione e sarà in tutte le librerie a partire dal 21 gennaio 2025.

L’AUTORE

Mark Hosgkinson, è un giornalista sportivo esperto di tennis e autore di libri tradotti in più di dieci lingue. Scrive, tra gli altri, per Daily Telegraph, GQ, Espn, Wimbledon.com e BT Sport, e ha lavorato con la Roger Federer Foundation. Vive a Londra.