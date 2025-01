La Sprint 7,5 km di Para Biathlon chiude la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fiemme

In Val di Fiemme il Para Biathlon ha regalato un’altra giornata di grande sport: sotto un cielo velato allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero si è chiusa la 2.a e ultima prova della tappa italiana di Coppa del Mondo IBU con i successi di Mengtao Liu (CHN), Shiyu Wang (CHN), Mark Arendz (CAN), Oleksandra Kononova (UKR) Oleksandr Kazik (UKR) e Leonie Maria Walter (GER). Anche l’odierna Sprint 7,5 km era valida come Test Event in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, organizzata dalla Fondazione con il supporto del comitato locale Nordic Ski Val di Fiemme.

Come da protocollo la categoria Sitting è stata la prima a scendere in pista, con atlete e atleti che sul loro sit-ski si sono sfidati in tre tornate della pista dedicata da 2,5 km. Percorso netto al poligono e grande velocità nella parte sciata per Mengtao Liu, il cinese che si è aggiudicato la vittoria sul kazako Yerbol Khamitov, anche lui autore di un “doppio zero” nelle due sessioni di tiro al poligono e che ha comunque pagato una manciata di secondi di ritardo dal vincitore di giornata (+6.5). A pagare caro l’errore al secondo poligono è stato invece Zixu Liu che dopo una prima parte di gara al comando ha dovuto fare i conti con l’imprecisione al tiro (1 errore), riuscendo comunque a salire sul podio. 18.a piazza per il fiorentino Marco Pisani in una gara “influenzata” sia dai due errori al primo poligono che dal raffreddore e dai malanni stagionali del biatleta. Al femminile fa e disfa la tedesca Anja Wicker che con un errore al 2° poligono di tiro manda alle ortiche una gara combattuta fino all’ultimo. La vittoria va infatti a un’entusiasta Shiyu Wang, con la cinese che ha saputo abbinare il grande ritmo sugli sci a un solido 0-0 al poligono. “Sono piuttosto arrabbiata per il mio errore al poligono, ma ci sono arrivata molto stanca. Ho provato questo tracciato solo stamattina quindi era tutto nuovo, dovevo ancora prendere bene le misure. Nel complesso sono contenta, le condizioni della neve erano molto buone oggi” ha aggiunto la teutonica Wicker, che nelle due giornate di gara in Val di Fiemme ha conquistato per due volte la 2.a piazza.

Salita della Valena, salita del Marione, discese ad alta velocità e grande spettacolo: sembrava una gara del Tour de Ski che da 19 anni anima le piste teserane, e invece era la Sprint di Para Biathlon che nella categoria Standing ha visto bissare il successo il canadese Mark Arendz e ha segnato la rivincita dell’ucraina Oleksandra Kononova. Interamente privo di errori al poligono il podio maschile, con i biatleti a fare la differenza sugli sci dopo punteggi intonsi nelle due sessioni di tiro: in una Sprint serrata Mark Arendz ha preceduto il collega cinese Jiayun Cai e quello ucraino Serhii Romaniuk. Migliora di una posizione rispetto a ieri il bresciano Cristian Toninelli che dopo il 18° posto odierno, sotto gli sguardi orgogliosi dei genitori, in zona mista ha aggiunto: “oggi decisamente meglio, la pista è dura ma è molto bella, è stata lavorata davvero bene e aggiungo i miei complimenti all’organizzazione per quanto fatto. Al poligono ho fatto un solo errore e questo mi dà fiducia, quindi continuiamo così”. Al femminile Oleksandra Kononova, dopo il 4° posto di ieri, ha dato prova della sua forza e seppur con un errore al tiro, ha fatto la differenza nella parte sciata vincendo davanti alla cinese Zhiqing Zhao e alla connazionale Iryna Bui, entrambe senza errori al poligono.

Le carabine ben allineate al poligono della categoria Vision Impaired hanno atteso fino alle 15 per lo start della gara, posticipato poiché i riflessi del sole su neve e ghiaccio al poligono inficiavano il centraggio del tiro dei partecipanti. La prova al maschile è stata dominata in lungo e in largo dagli atleti ucraini, occupanti di tutto il podio con nell’ordine: Olksander Kazik (guida Serhii Kucheriavyi), Iaroslav Reshetynskyi (Dmytro Darhun) e Anatolii Kovalevskyi (Oleksandr Mukshyn), con il primo a commettere un errore al poligono che non ha però compromesso le sue ambizioni di vittoria davanti ai connazionali con percorso netto al tiro. Al femminile vittoria per la tedesca Leonie Maria Walter che precede la cinese Yue Wang e la connazionale tedesca Johanna Recktenwald.

Domani è giornata di pausa per i Test Event delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, anche se ad animare le piste dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero ci penserà il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, pronto a tentare il record di distanza sulle due ore proprio nell’impianto trentino. Da sabato si riprende con le gare e la tappa di Coppa del Mondo FIS di sci di fondo Paralimpico, con i volontari del comitato Nordic Ski Val di Fiemme – che assiste e supporta la Fondazione nell’allestimento dell’evento – sempre in prima linea.