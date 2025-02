L’economia sociale in Italia: un quadro completo con grafici e mappe 

Euricse ha pubblicato sul proprio sito web una nuova pagina di approfondimento sull’economia sociale in Italia. Grazie ai grafici interattivi e ai dati ufficiali provenienti da fonti autorevoli, come i registri ASIA, il Censimento permanente delle Istituzioni non profit dell’Istat, i registri amministrativi RUNTS e Albo delle Cooperative, oltre alle banche dati di ricerca elaborate da Euricse, è possibile esplorare in dettaglio il numero di organizzazioni, l’occupazione e il loro contributo all’economia nazionale. Le informazioni, aggiornate annualmente, offrono un quadro completo e consultabile liberamente, e includono due sezioni specifiche dedicate alle imprese sociali e alle cooperative.

In Italia, l’economia sociale comprende più di 398.000 organizzazioni, impiega oltre 1.500.000 persone e coinvolge più di 4.660.000 volontari. Questi dati rappresentano solo una parte del quadro completo, consultabile liberamente sul sito di Euricse. Grazie a grafici interattivi e mappe intuitive, è possibile esplorare le diverse tipologie di organizzazioni – dalle cooperative alle mutue, dalle associazioni alle fondazioni, fino alle imprese sociali – con un’attenzione particolare alla loro evoluzione negli ultimi anni. I dati sono il risultato dell’aggregazione di fonti ufficiali, curate dai ricercatori di Euricse, tra cui il Censimento permanente delle Istituzioni non profit, i registri statistici ASIA (Imprese, Agricoltura e Occupazione) dell’ISTAT, il RUNTS e l’Albo delle Cooperative, gestiti dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Imprese e del Made in Italy, oltre alle banche dati di ricerca sviluppate direttamente da Euricse.

La nuova pagina web si articola in tre aree principali:

"Numeri in breve": attraverso i grafici vengono rappresentati il numero complessivo delle organizzazioni attive nell'economia sociale, il livello di occupazione (inclusi i lavoratori delle cooperative e delle altre realtà) e il loro contributo all'economia nazionale, oltre alla distribuzione geografica. Interagendo con i grafici è possibile selezionare l'anno di interesse, i settori di riferimento e i dati suddivisi per regione;

"Imprese sociali": questa è la sezione dedicata alle imprese sociali, un elemento trasversale nell'economia sociale. I grafici mettono in evidenza i dati relativi al numero di imprese che hanno ottenuto la qualifica legale di impresa sociale, la loro distribuzione geografica per provincia, i settori di attività e le forme giuridiche adottate;

"Il valore economico generato dalle cooperative": quest'ultima area accende i riflettori sul valore della produzione e sul valore aggiunto prodotto dalle cooperative nei vari settori e territori, e sul fatturato totale suddiviso per tipologia cooperativa.

Da oltre quindici anni, Euricse rappresenta un punto di riferimento nella promozione della conoscenza e dell’innovazione nell’ambito dell’economia sociale, che comprende cooperative, imprese sociali e altre organizzazioni non profit impegnate nella produzione di beni e servizi. L’istituto si dedica a esplorare questi modelli organizzativi e a valutarne l’impatto sullo sviluppo economico e sociale. Attraverso un monitoraggio costante delle dimensioni economiche e occupazionali a livello locale, nazionale e internazionale, Euricse fornisce dati e analisi fondamentali per comprendere l’importanza e l’evoluzione del settore.

Tra il 2017 e il 2019, Euricse ha collaborato con ISTAT alla redazione di due rapporti nazionali sulle cooperative e sull’economia sociale. A livello internazionale, l’istituto ha collaborato con COPAC e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), contribuendo a studi e ricerche che hanno portato alla definizione delle linee guida per le statistiche sulle cooperative, approvate durante la 20ª Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (ICLS). Recentemente, Euricse ha redatto per conto della Commissione Europea un rapporto che analizza il ruolo dell’ecosistema dell’economia sociale e di prossimità nel contesto europeo, offrendo la panoramica più completa e aggiornata disponibile sul settore.

