Nuova Rubrica “CON VOI”

Secolo Trentino inaugura a partire da oggi una nuova rubrica, fatta di Servizi sindacali giornalistici gratuiti, nel settore del commercio on line, affitti, offerte di lavoro, per Indagini Giornalistiche. La rubrica è rivolta a tutti i lettori, l’indagine viene svolta con crisma giornalistico in forma gratuita e anonima.

Le truffe si manifestano in moltissime forme: dalle email ingannevoli che promettono guadagni facili, agli acquisti su siti poco affidabili, fino ai messaggi sui social media che ci invitano a cliccare su link sospetti. È incredibile pensare che, nonostante sia un problema così ampio, ancora molte persone non sanno come difendersi né quali strumenti hanno a disposizione per tutelarsi.

L’analfabetismo digitale gioca un ruolo cruciale, soprattutto tra i giovani e gli anziani, che spesso si trovano a navigare in un ambiente sconosciuto senza le giuste competenze. Non possiamo permettere che questa situazione continui!

L’informazione è il nostro miglior alleato! Non lasciatevi sorprendere dalla rete. Essere consapevoli è il primo passo per navigare in sicurezza nel mondo digitale. Facciamo in modo che tutti, indipendentemente dall’età o dalla conoscenza tecnologica, possano godere dei vantaggi della rete senza paura delle truffe.

Insieme possiamo rendere internet un posto più sicuro! Se avete domande o volete condividere le vostre esperienze, non esitate a farlo.

Secolo Trentino inaugura una nuova rubrica, del tutto anonima, con cui intende porsi come punto di riferimento per la ricezione di segnalazioni. Saranno oggetto di indagine giornalistica, del tutto riservata. Si avrà un ritorno di risultati ottenuti al fine di smascherare le situazioni illecite, senza che la fonte sia mai resa nota.

Non esitate a coinvolgere la vostra testata locale nel sostegno ai lavoratori, ai piccoli risparmiatori, agli studenti e ai giovani che cercano servizi e trovano gabole false.

Le segnalazioni vanno fatte via mail indicando con precisione: oggetto, data del presunto incidente, nome delle attività coinvolte (agenzie, privati, siti web, etc..) al fine di consentire una verifica dei fatti e di consentire un’indagine giornalistica.

Nel caso in cui si tratti di questioni che vanno oltre l’errore di comunicazione, i materiali saranno inviati in forma anonima a chi di competenza. I risultati delle indagini, prima di essere diffusi, saranno condivisi in ogni caso attraverso il canale mail segnalante.

INDIRIZZO MAIL redazione@secolo-trentino.com

