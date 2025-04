Bolzano. Ubriaco cammina sulla SS 12 tra le auto: salvato e poi arrestato

Sul posto, i militari hanno immediatamente tolto dalla sede stradale il giovane, che versava in forte stato di ubriachezza, il quale vagava senza meta e costituiva un serio e concreto pericolo alla sicurezza

L’episodio, con protagonista un 22enne sudamericano, è accaduto nei giorni scorsi sulla SS12, chilometrica 438+500 circa, direzione uscita “Bolzano Nord” dell’A22.

L’intervento, gestito da una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Bolzano, è scaturito a seguito della chiamata di un automobilista in transito, al 112NUE, dirottata per competenza territoriale alla Centrale Operativa dei Carabinieri del Capoluogo, il quale riferiva di aver notato un uomo appiedato disorientato in mezzo alla carreggiata della Superstrada.

Sul posto, i militari hanno immediatamente tolto dalla sede stradale il giovane, che versava in forte stato di ubriachezza, il quale vagava senza meta e costituiva un serio e concreto pericolo alla sicurezza, per sé stesso e per la circolazione stradale, poiché quel tratto è di veloce scorrimento, seppur il limite di velocità di 70 KM/H.

Accompagnato presso gli uffici di Via Dante nr. 30 per la procedura di rito ed una corretta identificazione, poiché sprovvisto di documenti e non censito in alcuna banca dati, adottava un atteggiamento non collaborativo durante le fasi del fotosegnalamento.

Vani sono stati i tentativi e gli inviti dei militari rivolti al soggetto di facilitare le operazioni di riconoscimento, durante le quali l’individuo ha strattonato uno dei membri della pattuglia intervenuta.

Immediatamente bloccato, l’uomo è stato arrestato per il reato di “Resistenza a P.U.”, corroborato dalla violazione di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” poiché privo di permesso di soggiorno, e sanzionato per “Ubriachezza”.

(Fonte: Carabinieri)