Riva Destra conferma il suo sostegno a Fratelli d’Italia in vista delle elezioni in Trentino

In vista delle imminenti elezioni amministrative in Trentino, Riva Destra conferma il proprio sostegno alla lista di Fratelli d’Italia. La decisione è stata annunciata attraverso una nota ufficiale diffusa dall’Ufficio Stampa nazionale del movimento.

“Lo facciamo – si legge nel comunicato – per mantenere fede all’impegno assunto con Giorgia Meloni nel 2019, durante il suo intervento alla nostra Direzione Nazionale a Roma, e per riconoscere il valore del suo infaticabile lavoro alla guida del Governo.” Una scelta che, dunque, si inserisce nella continuità di un percorso di collaborazione e di sostegno politico avviato ormai da diversi anni, e che trova oggi nuova conferma in un momento cruciale per la politica locale.

La comunità nazionale di Riva Destra ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente Giuseppe Fiorito, definito nella nota come “un solido punto di riferimento sul territorio”. A lui sarà affidato un compito importante: subito dopo le elezioni, infatti, Riva Destra organizzerà a Rovereto l’VIII Festa Tricolore Nazionale, occasione durante la quale Fiorito darà avvio alla rifondazione territoriale del movimento. Negli ultimi anni, Riva Destra era stata trasformata in Centro Studi, ma ora si punta a rilanciare una presenza politica più radicata e dinamica sul territorio trentino.

Il comunicato sottolinea anche il contributo dato da Riva Destra ai successi elettorali di Fratelli d’Italia in Trentino, in particolare durante la fase di gestione del partito da parte dell’attuale Ministro Adolfo Urso. “Nonostante i cambiamenti avvenuti – conclude la nota – intendiamo continuare a offrire il nostro contributo, così come stiamo facendo in molte altre regioni d’Italia.”

Confermandosi forza leale al progetto di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, Riva Destra ribadisce quindi la propria volontà di essere parte attiva del cambiamento, non solo a livello nazionale ma anche nelle dinamiche locali, in un contesto politico che si annuncia particolarmente rilevante per il futuro della regione.