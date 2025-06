Prestazioni sanitarie. Iacob (AUPI): “diagnosi psicologica è elemento essenziale per la sanità pubblica”

A specificarlo è stato il Segretario Generale Nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI), Ivan Iacob, interventuto nel corso dell'audizione di fronte alla 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, in merito alle prestazioni sanitarie.

“La diagnosi psicologica è un elemento essenziale per la sanità pubblica, soprattutto in un momento in cui il Sistema Sanitario Nazionale è sotto forte pressione”.

Nel suo intervento, il referente sindacale degli Psicologi italiani ha sottolineato la necessità di rafforzare le funzioni aziendali di Psicologia, come previsto dalla Legge 176/2020, ma anche l’urgenza di dare piena attuazione alla legge sullo Psicologo delle Cure Primarie (di cui è relatore l’onorevole Luciano Ciocchetti di FdI), fondamentale per la prevenzione e per evitare che il disagio psicologico evolva in disturbi più gravi.

Successivamente Ivan Iacob ha proseguito nel suo intervento, aggiungendo di fronte ai componenti della Commissione: “Non meno prioritario è tutelare la qualità della vita degli operatori sanitari. In questo quadro, è necessario attivare procedure di assunzione più flessibili, per rispondere con efficacia ai bisogni della popolazione”.

Infine, concludendo il suo intervento, il Segretario Generale Nazionale dell’Associazione Unitaria Psicologi Italiani, da sempre acceso sostenitore dell’introduzione della Psicologia nel novero delle cure primarie, ha ulteriormente specificato: “E’ fondamentale che la sanità pubblica venga rafforzata e la direzione non può che essere il più pieno e totale coinvolgimento della Psicologia, straordinaria risorsa per la comunità e il singolo cittadino”.