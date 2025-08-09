Tragedia sul sentiero Friedrich August: escursionista 72enne muore per malore in Val di Fassa

Un’escursione tra i panorami mozzafiato della Val di Fassa si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di oggi. Un uomo di 72 anni, residente a Pistoia, ha perso la vita in seguito a un arresto cardiaco mentre percorreva il sentiero 557, noto come Friedrich August, che dall’omonimo rifugio conduce al Rifugio Pertini.

L’escursionista si trovava in compagnia della moglie, a quota 2.267 metri, quando ha accusato il malore. Erano circa le 10 quando la donna ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Emergenza ha disposto l’intervento dell’elicottero: il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Intanto alcuni operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, già pronti in piazzola, hanno raggiunto la zona via terra per prestare assistenza e, una volta ricevuto il nulla osta delle autorità, provvedere alla rimozione della salma. Il corpo è stato trasportato alla camera mortuaria di Campitello di Fassa. La moglie, provata dalla tragedia, è stata accompagnata a valle.

Il sentiero Friedrich August, che corre ai piedi del Sassolungo, è uno dei percorsi panoramici più amati dagli escursionisti: un itinerario relativamente accessibile, ma che, come ogni attività in quota, richiede attenzione alla propria condizione fisica. L’episodio di oggi è un tragico promemoria dell’importanza di non sottovalutare mai i rischi legati alla montagna, anche in giornate serene e su percorsi frequentati.