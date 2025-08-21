Salvini a Pinzolo 23 agosto 2025: orario e programma

Matteo Salvini a Pinzolo in Trentino per il tradizionale incontro estivo con la Lega. La data da segnare è sabato 23 agosto 2025: il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà a Pinzolo, in Piazza Carera, dalle ore 17.30, per un appuntamento pubblico con cittadini e simpatizzanti.

Accanto a lui ci sarà il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, con cui farà il punto su un anno di collaborazione tra Provincia e Governo nazionale, tra temi di sicurezza, infrastrutture e autonomia. A moderare l’incontro sarà il giornalista di Libero Fabio Rubini.

L’appuntamento vedrà anche i saluti del segretario provinciale Diego Binelli, “padrone di casa” a Pinzolo, oltre agli interventi dell’europarlamentare Paolo Borchia, della deputata Vanesa Cattoi e della senatrice Elena Testor, insieme ai rappresentanti provinciali e comunali della Lega.

Come nelle precedenti edizioni, l’incontro con Salvini a Pinzolo non sarà solo politico ma anche un momento di mobilitazione. Ai banchetti allestiti in piazza sarà infatti possibile tesserarsi alla Lega e firmare la petizione nazionale “Difendiamo chi difende gli Italiani”, iniziativa a sostegno delle Forze dell’ordine.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Paladolomiti, così da garantire comunque lo svolgimento di uno degli appuntamenti simbolo dell’estate politica trentina.