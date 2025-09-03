Alice Weidel: “Merz cederà di nuovo alla SPD, in arrivo nuove tasse”

La portavoce federale di AfD, Alice Weidel, ha lanciato un duro attacco al cancelliere Friedrich Merz sulla gestione della politica fiscale e sui rapporti con la SPD.

Secondo Weidel, le smentite di Merz alle richieste del ministro delle Finanze Klingbeil non reggono: “È solo questione di tempo prima che il cancelliere ceda alla SPD e introduca nuove tasse. È sicuro come l’Amen in chiesa”.

Per la leader di AfD, la CDU tradisce ancora una volta le promesse fatte in campagna elettorale. Invece di avviare un serio risanamento dei conti, il governo avrebbe già sospeso la regola del freno al debito e accumulato un indebitamento storico. A farne le spese sarebbero imprenditori, liberi professionisti e lavoratori qualificati, “che già oggi sostengono gran parte del peso fiscale e che rischiano di vedere compromessi investimenti e occupazione, con la conseguenza di una crescente fuga di aziende e talenti dalla Germania”.

Weidel indica la strada alternativa: rafforzare l’economia interna, alleggerire la pressione fiscale su cittadini e imprese e ridurre drasticamente le spese pubbliche definite “ideologiche”. Nel mirino soprattutto la cosiddetta trasformazione verde verso un’economia CO₂-neutrale, i trasferimenti di denaro all’estero e la politica migratoria, giudicata irresponsabile e non più sostenibile.

“Solo con l’AfD – ha concluso Weidel – ci sarà un vero cambio di politica e un governo che finalmente agisca nell’interesse dei propri cittadini”.