Euro NCAP. Obiettivo auto sicure: i risultati della settima serie di test 2025

Sedici nuovi modelli testati nella settima serie del 2025: valutato ogni aspetto, dalla sicurezza passiva (la capacità di un’auto di proteggere i passeggeri e gli altri utenti della strada), alle funzionalità dei più recenti sistemi di assistenza alla guida.

Hanno raggiunto il massimo punteggio (cinque stelle): Togg T10F e T10X, firefly, Audi Q4 e-tron, Hyundai IONIQ 9, MINI Aceman, e smart #5, AION V, EXLANTIXES, IM IM6, BYD DOLPHIN SURF, Lynk & Co 08, Volkswagen ID.Buzz. Quattro stelle a: BMW 1 Series, Citroën C5 Aircross, Suzuki e-VITARA e la gemella Toyota Urban Cruiser.

I primi due modelli europei elettrici della Togg, T10F e T10X, Casa automobilistica turca, hanno raggiunto ottimi risultati nei test di sicurezza. Entrambe, infatti, si sono aggiudicate una valutazione a cinque stelle. La T10F ha ottenuto un punteggio del 95% per la protezione degli occupanti adulti, mentre la T10X il 94%, piazzandosi tra le vetture con le prestazioni più elevate testate da Euro NCAP. Bene anche la protezione dei bambini con un punteggio dell’85%, così come nei confronti dei pedoni e dei ciclisti, mentre i sistemi di assistenza alla guida hanno garantito un elevato livello di sicurezza.

Molto bene anche firefly, marchio automobilistico del gruppo cinese NIO, che raggiunge le cinque stelle nel settore delle piccole vetture elettriche, ottenendo una valutazione del 96% nella protezione degli adulti, la più alta di qualunque altra autovettura per trasporto persone valutata sin dall’inizio del 2024.

Euro NCAP, nella settima serie del 2025, ha testato 16 nuovi modelli, valutando ogni aspetto, dalla sicurezza passiva (la capacità di un’auto di proteggere i passeggeri e gli altri utenti della strada), alle funzionalità dei più recenti sistemi di assistenza alla guida.

I SUV Audi Q4 e-tron, Hyundai IONIQ 9, MINI Aceman, e smart #5, hanno ottenuto ottimi risultati nei test Euro NCAP: valutazione a cinque stelle.

Bene anche i modelli elettrici delle cinque case automobilistiche cinesi, che hanno presentato un livello di sicurezza in linea con i concorrenti europei e coreani: il SUV AION V, la berlina familiare EXLANTIXES, la crossover IM IM6 e l’hatchback familiare BYD DOLPHIN SURF. Nonostante siano state premiate con una valutazione a cinque stelle, sia il SUV elettrico Lynk & Co 08 che la Volkswagen ID.Buzz, però, hanno rischiato di perdere la loro quinta stella a causa della scarsa protezione del bacino dei pedoni.

Soltanto BMW 1 Series, Citroën C5 Aircross, Suzuki e VITARA, e la sua gemella, Toyota Urban Cruiser, hanno ottenuto un punteggio a quattro stelle. La 1 Series è stata declassata per la scarsa protezione di torace e gamba sinistra del conducente nel test di urto frontale, e delle gambe del passeggero anteriore. Mentre per e-VITARA e Urban Cruiser è risultata scarsa la protezione del torace del conducente nel test di urto frontale contro barriera rigida. La C5 Aircross, invece, ha perso punti nelle categorie degli utenti vulnerabili e nelle tecnologie di assistenza alla sicurezza (Safety Assist).

In merito si è espresso direttamente l’ing. Luigi Di Matteo, Coordinatore Centrale dell’Area Tecnica ACI, specificando: “Con la disponibilità di veicoli sempre più sicuri, i guidatori e i passeggeri possono beneficiare di una maggiore protezione. Questa sfida continua nel settore automobilistico spinge all’innovazione, portando a standard di sicurezza più elevati a beneficio di tutti”.