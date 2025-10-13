Soccorso Alpino. Intervento notturno sul Monte Colodri

Una cordata in difficoltà è stata soccorsa nella prima serata di ieri sulla parete del Monte Colodri, ad Arco.

I due ragazzi si trovavano lungo l’ultimo tiro della via White Crack quando si sono resi conto di aver sbagliato l’uscita dell’itinerario. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 18.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto ai due di restare fermi all’ultima sosta raggiunta e di produrre dei segnali luminosi utilizzando la torcia del cellulare, mentre tre operatori della Stazione di Riva del Garda e uno della Stazione di San Lorenzo in Banale, aiutati da un istruttore e due aspiranti istruttori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino che si trovavano già in zona per un evento selettivo, decidevano la strategia da seguire per effettuare una calata dall’alto, dopo aver studiato la verticale corretta.

Preparati gli ancoraggi e le soste al fine di permettere la calata di un soccorritore sulla cordata, mentre i Vigili del Fuoco volontari di Dro illuminavano la parete con la fotoelettrica, i due climber sono stati recuperati con la tecnica del contrappeso e poi riaccompagnati ad Arco, dove avevano lasciato l’auto.

(Fonte e photocredit: Soccorso Alpino e Speleologico)