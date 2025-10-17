Inflazione. UNC: “famiglie sempre più inguaiate”

Secondo i dati definitivi di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, come in agosto, mentre scende dello 0,2% su agosto 2025.
“Una stabilità apparente! Il fatto che l’inflazione tendenziale sia ferma vuol dire solo che le famiglie sono sempre più inguaiate e che le loro tasche si svuotano ancor di più. Fino a che i prezzi salgono, anche se allo stesso ritmo di agosto, più le famiglie sono in difficoltà, considerato che i prezzi in valore assoluto erano già stellari” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat.
Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi aggiunto: “Quanto al calo dell’inflazione mensile, si tratta solo di un’illusione ottica, per non dire una presa in giro. Se si entra nel dettaglio di cosa sale e di cosa scende, infatti, ci accorgiamo che in testa alla top ten dei ribassi ci sono le voci legate alle vacanze, che a settembre sono finite per la stragrande maggioranza degli italiani e che, quindi, producono un effetto nullo sui bilanci delle famiglie, come il trasporto marittimo che crolla del 30,5% o i voli intercontinentali che precipitano in appena 30 giorni del 29,6%, o i pacchetti vacanza nazionali al terzo posto con un -23,8%, tutte riduzioni che influiscono sul ribasso dell’indice generale mentre salgono cavoli (+9,9%), pomodori (+6%), pere (+4,7%), insalata (+3,5%), libri scolastici (+2,4%), tutte spese che a settembre sono obbligate”.
Infine, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha concluso: “Traducendo in euro l’inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 573 euro su base annua, mentre per il solo carrello della spesa, per quanto in calo, si tratta sempre di una stangata pari a 357 euro”.
Top ten ribassi mensili di settembre 2025
|N
|Prodotto
|Ribassi mensili di settembre
|1
|Trasporto marittimo
|-30,5
|2
|Voli intercontinentali
|-29,6
|3
|Pacchetti vacanza – nazionali
|-23,8
|4
|Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili
|-23,3
|5
|Voli europei
|-20,9
|6
|Voli nazionali
|-16,8
|7
|Servizi ricreativi e sportivi – partecipazione (Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca)
|-9,6
|8
|Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa
|-7,6
|9
|Pesche e nettarine
|-4,7
|10
|Pensioni e simili
|-4,5
Top ten rincari mensili di settembre 2025
|N
|Prodotto
|Rincari mensili di settembre
|1
|Servizi di rilegatura testi e E-book download
|41,1
|2
|Cavoli
|9,9
|3
|Alberghi e motel
|9,8
|4
|Accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione
|8,4
|5
|Pomodori
|6
|6
|Manifestazioni sportive
|5,5
|7
|Pere
|4,7
|8
|Apparecchi per la telefonia fissa
|4,7
|9
|Noleggio mezzi di trasporto e sharing
|4,4
|10
|Computer desktop
|4,4
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)