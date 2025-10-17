Inflazione. UNC: “famiglie sempre più inguaiate”

Secondo i dati definitivi di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, come in agosto, mentre scende dello 0,2% su agosto 2025.

“Una stabilità apparente! Il fatto che l’inflazione tendenziale sia ferma vuol dire solo che le famiglie sono sempre più inguaiate e che le loro tasche si svuotano ancor di più. Fino a che i prezzi salgono, anche se allo stesso ritmo di agosto, più le famiglie sono in difficoltà, considerato che i prezzi in valore assoluto erano già stellari” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi aggiunto: “Quanto al calo dell’inflazione mensile, si tratta solo di un’illusione ottica, per non dire una presa in giro. Se si entra nel dettaglio di cosa sale e di cosa scende, infatti, ci accorgiamo che in testa alla top ten dei ribassi ci sono le voci legate alle vacanze, che a settembre sono finite per la stragrande maggioranza degli italiani e che, quindi, producono un effetto nullo sui bilanci delle famiglie, come il trasporto marittimo che crolla del 30,5% o i voli intercontinentali che precipitano in appena 30 giorni del 29,6%, o i pacchetti vacanza nazionali al terzo posto con un -23,8%, tutte riduzioni che influiscono sul ribasso dell’indice generale mentre salgono cavoli (+9,9%), pomodori (+6%), pere (+4,7%), insalata (+3,5%), libri scolastici (+2,4%), tutte spese che a settembre sono obbligate”.

Infine, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha concluso: “Traducendo in euro l’inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 573 euro su base annua, mentre per il solo carrello della spesa, per quanto in calo, si tratta sempre di una stangata pari a 357 euro”.

Top ten ribassi mensili di settembre 2025

N Prodotto Ribassi mensili di settembre 1 Trasporto marittimo -30,5 2 Voli intercontinentali -29,6 3 Pacchetti vacanza – nazionali -23,8 4 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili -23,3 5 Voli europei -20,9 6 Voli nazionali -16,8 7 Servizi ricreativi e sportivi – partecipazione (Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca) -9,6 8 Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa -7,6 9 Pesche e nettarine -4,7 10 Pensioni e simili -4,5

N Prodotto Rincari mensili di settembre 1 Servizi di rilegatura testi e E-book download 41,1 2 Cavoli 9,9 3 Alberghi e motel 9,8 4 Accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione 8,4 5 Pomodori 6 6 Manifestazioni sportive 5,5 7 Pere 4,7 8 Apparecchi per la telefonia fissa 4,7 9 Noleggio mezzi di trasporto e sharing 4,4 10 Computer desktop 4,4

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)