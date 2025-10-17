venerdì, Ottobre 17, 2025
HomeEconomiaInflazione. UNC: "famiglie sempre più inguaiate"
Economia

Inflazione. UNC: “famiglie sempre più inguaiate”

Di redazione

-

0
0

Secondo i dati definitivi di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, come in agosto, mentre scende dello 0,2% su agosto 2025.

“Una stabilità apparente! Il fatto che l’inflazione tendenziale sia ferma vuol dire solo che le famiglie sono sempre più inguaiate e che le loro tasche si svuotano ancor di più. Fino a che i prezzi salgono, anche se allo stesso ritmo di agosto, più le famiglie sono in difficoltà, considerato che i prezzi in valore assoluto erano già stellari” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha poi aggiunto: “Quanto al calo dell’inflazione mensile, si tratta solo di un’illusione ottica, per non dire una presa in giro. Se si entra nel dettaglio di cosa sale e di cosa scende, infatti, ci accorgiamo che in testa alla top ten dei ribassi ci sono le voci legate alle vacanze, che a settembre sono finite per la stragrande maggioranza degli italiani e che, quindi, producono un effetto nullo sui bilanci delle famiglie, come il trasporto marittimo che crolla del 30,5% o i voli intercontinentali che precipitano in appena 30 giorni del 29,6%, o i pacchetti vacanza nazionali al terzo posto con un -23,8%, tutte riduzioni che influiscono sul ribasso dell’indice generale mentre salgono cavoli (+9,9%), pomodori (+6%), pere (+4,7%), insalata (+3,5%), libri scolastici (+2,4%), tutte spese che a settembre sono obbligate”.

Infine, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha concluso: “Traducendo in euro l’inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 573 euro su base annua, mentre per il solo carrello della spesa, per quanto in calo, si tratta sempre di una stangata pari a 357 euro”.

Top ten ribassi mensili di settembre 2025
N ProdottoRibassi mensili di settembre
1Trasporto marittimo -30,5
2Voli intercontinentali -29,6
3Pacchetti vacanza – nazionali -23,8
4Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili -23,3
5Voli europei -20,9
6Voli nazionali -16,8
7Servizi ricreativi e sportivi – partecipazione (Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca) -9,6
8Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa -7,6
9Pesche e nettarine -4,7
10Pensioni e simili -4,5
Top ten rincari mensili di settembre 2025
N ProdottoRincari mensili di settembre
1Servizi di rilegatura testi e E-book download 41,1
2Cavoli 9,9
3Alberghi e motel 9,8
4Accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione 8,4
5Pomodori 6
6Manifestazioni sportive 5,5
7Pere 4,7
8Apparecchi per la telefonia fissa 4,7
9Noleggio mezzi di trasporto e sharing 4,4
10Computer desktop 4,4

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)

Articolo precedente
Trento. “Targa la bici”: attiva da oggi la modalità online per presentare la domanda
Articolo successivo
Turismo. MiTur: “Mercato USA in crescita e al top per soddisfazione”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1751Politica749Cultura667Società606Editoriali434Salute e ambiente303Mondo285Economia246Sport198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da