L’oro a 27.533 dollari l’oncia? La previsione shock di Jim Rickards spiegata

Immagina un mondo in cui il prezzo dell’oro — quel metallo che da sempre rappresenta rifugio, solidità e paura mescolate insieme — schizza da poco più di quattromila dollari l’oncia a 27.533 dollari. Non è un numero detto tanto per dire e neanche una provocazione da social: è la previsione di Jim Rickards, economista americano, ex banchiere d’investimento e autore del libro Currency Wars, uno di quei personaggi che la finanza mainstream guarda con sospetto ma che il tempo, spesso, finisce per dargli almeno in parte ragione.

Rickards non ha scelto quella cifra a caso. È il risultato di un calcolo costruito sull’idea che, se gli Stati Uniti volessero tornare a un sistema di copertura aurea come quello in vigore fino alla metà del Novecento, il prezzo dell’oro dovrebbe salire fino a quella soglia per sostenere il valore del dollaro. La logica è semplice: la massa monetaria statunitense (la cosiddetta M1) supera oggi i diciassette trilioni di dollari. Se si decidesse di coprirne il quaranta per cento — come avveniva un tempo — servirebbero oltre sette trilioni in oro. Dividendo quella cifra per le riserve auree americane, pari a circa 261 milioni di once, si ottiene proprio il numero che ha fatto discutere il mondo finanziario: 27.533 dollari per oncia. Un valore che, secondo Rickards, garantirebbe la stabilità del sistema senza scatenare né inflazione né deflazione.

Per molti analisti si tratta di un’ipotesi estrema. Ma Rickards la colloca in un contesto preciso: una crisi di fiducia nel dollaro. Con un debito pubblico ormai sopra i trentacinque trilioni di dollari e una politica monetaria che negli ultimi anni ha moltiplicato la quantità di denaro in circolazione, il rischio di una perdita di credibilità internazionale non è più solo un’astrazione. L’oro, in questo scenario, non rappresenta semplicemente un investimento, ma una forma di garanzia contro il caos. Non è un bene rifugio: è la moneta ultima.

A oggi il prezzo dell’oro oscilla attorno ai 4.100-4.200 dollari l’oncia, dopo un massimo storico di 4.379 raggiunto a inizio mese. Un record dovuto alle tensioni internazionali e agli acquisti record delle banche centrali. È improbabile che il metallo giallo possa moltiplicare il proprio valore per sei o sette volte in pochi mesi, ma l’idea di Rickards — l’oro come termometro della fiducia — rimane terribilmente attuale. Nelle sue analisi, il “reset” del sistema monetario non è un’utopia: è un meccanismo storico che si ripete ogni volta che la carta promessa smette di valere quanto la realtà che dovrebbe rappresentare.

Molti economisti tradizionali preferiscono non parlarne, o riducono la previsione a un’esagerazione apocalittica. Ma è un fatto che le banche centrali stiano accumulando oro come non accadeva da mezzo secolo, e che l’Occidente stia progressivamente perdendo il monopolio della fiducia finanziaria. In questa chiave, l’oro non è solo un metallo prezioso: è la misura silenziosa della paura, e forse anche del ritorno alla concretezza.

Rickards lo ripete spesso: «Quando la fiducia nel dollaro si perde, c’è solo un asset a cui i governi possono tornare: l’oro». E anche se i 27.533 dollari potrebbero non arrivare mai, il senso del suo messaggio rimane intatto. In un mondo dove tutto è digitale, volatile e replicabile, l’oro continua a essere ciò che non si può né stampare né simulare. È la prova materiale che, quando la fiducia vacilla, resta soltanto ciò che brilla.

