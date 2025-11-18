SuperLega, l’Itas Trentino è implacabile in casa: Monza travolta 3-0. Ventunesima vittoria consecutiva alla BTS Arena

Trento, 16 novembre 2025 – Alla BTS Arena continua a valere una regola semplice e crudele: chi arriva, perde. L’Itas Trentino centra la ventunesima vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico e lo fa con un 3-0 limpido, autoritario, che lascia pochi dubbi sulle ambizioni della squadra e sulle sue reali potenzialità in questa SuperLega Credem Banca 2025/26. La giornata, favorevole anche per i risultati delle dirette concorrenti, permette ai Campioni d’Italia di avvicinarsi alla vetta in una regular season sempre più interessante.

Il successo contro Monza è stato netto per qualità, intensità e precisione tecnica. Il dato che più impressiona è il 66% complessivo in attacco, con un solo errore e un solo muro subito nell’arco dei tre set: numeri che raccontano una serata in cui la squadra di Marcelo Mendez ha viaggiato con una fluidità quasi perfetta. La Vero Volley Monza ha provato in tutti i parziali a rientrare, trovando spesso nel solo Padar un riferimento offensivo costante, ma la differenza di ritmo e continuità tra le due squadre è stata evidente.

L’MVP del match è Faure, autore di 15 punti con il 61% in attacco e capace di incidere nei momenti pesanti. Intorno a lui ha funzionato tutto il reparto di palla alta: Bartha ha toccato un incredibile 78%, Michieletto ha chiuso al 68% con colpi da autentico leader tecnico, mentre Ramon si è confermato una presenza costante e affidabile. Tutto questo orchestrato da un Riccardo Sbertoli in stato di grazia nella serata della sua presenza numero 200 con l’Itas Trentino, celebrata nel modo migliore possibile.

Il primo set, terminato 25-20, ha mostrato subito la superiorità dei gialloblù, pur con un tentativo di rientro brianzolo fino al -1. Nel secondo, chiuso 25-22, l’equilibrio si è mantenuto fino alla fase decisiva, quando le diagonali di Michieletto hanno scavato il solco definitivo. Nel terzo, ancora chiuso 25-20, Trento è partita forte e ha saputo gestire ogni tentativo di rientro ospite, fino al muro di Sbertoli su Marttila che ha spinto definitivamente i brianzoli oltre il limite prima del primo tempo di Flavio che ha certificato il 3-0.

Al termine della gara, Marcelo Mendez ha riconosciuto l’importanza della vittoria non solo in ottica classifica, ma anche per la crescita del gruppo. «Questa era una partita che dovevamo vincere per continuare la nostra risalita. Sono contento del risultato e del modo in cui è arrivato: abbiamo giocato una buona pallavolo, soprattutto in attacco dove le percentuali sono state molto alte. C’è bisogno di tempo per amalgamare al meglio la squadra, ma giocare davanti a questo pubblico ci aiuta davvero tanto.»

Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno, che promette scintille: domenica 23 novembre, sempre alla BTS Arena, l’Itas Trentino affronterà la Sir Susa Scai Perugia, in un confronto fra Campioni d’Italia e Campioni d’Europa che si annuncia come uno dei match più attesi dell’intera stagione, con diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e VBTV.