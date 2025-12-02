Natale a Borgo Valsugana, un mese di luci, tradizioni e incanto dal 6 dicembre al 6 gennaio

Il Natale a Borgo Valsugana torna a illuminare il centro storico con un programma intenso che accompagnerà residenti e visitatori dal 6 dicembre al 6 gennaio. La Pro Loco ha costruito un calendario denso di appuntamenti, pensato soprattutto per i bambini ma capace di coinvolgere l’intera comunità, trasformando le vie del paese in un percorso festoso fatto di luci, musica, laboratori e tradizioni che si rinnovano.

Lo spirito dell’iniziativa è chiaro: creare un mese di condivisione autentica, dove l’atmosfera natalizia diventa un’occasione per ritrovarsi e vivere il paese in una veste diversa. «Il nostro è un Natale pensato principalmente per i bambini e le famiglie», osserva il presidente della Pro Loco, Giacomo Nicoletti, ricordando come la visita di San Nicolò alle scuole, la Casetta di Babbo Natale e l’attesissimo spettacolo di bolle giganti siano stati progettati con lo sguardo rivolto ai più piccoli. L’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Samuele Campestrin, sottolinea la collaborazione tra Comune e Pro Loco e il nuovo percorso luminoso “Borgo di luci”, pensato per caratterizzare in modo distintivo il Natale a Borgo Valsugana.

Uno dei simboli più amati della manifestazione è il Giro dei Presepi, il cuore poetico del Natale. Per un mese intero il paese diventa un itinerario diffuso di presepi, installazioni artigianali e piccole scenografie allestite dentro corti, finestre, scorci e angoli nascosti del borgo. È un invito a riscoprire la cura dei dettagli, la manualità, le storie semplici che la comunità porta avanti anno dopo anno.

Grande protagonista dell’edizione 2025 è di nuovo la Casetta di Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli per scrivere la letterina insieme agli elfi e partecipare ad animazioni e laboratori che renderanno unico ogni pomeriggio. Domenica 14 dicembre arriverà uno degli eventi più attesi: la versione invernale dello spettacolo itinerante di bolle “Man in Bubble – Nevicata di Bolle”, capace di trasformare le vie del centro in un’atmosfera quasi fiabesca. Per grandi e piccoli torna poi la Corsa dei Babbi Natale, organizzata in collaborazione con AIRC, in programma il 21 dicembre.

La musica, come sempre, accompagna ogni fase del Natale a Borgo Valsugana, grazie a concerti nelle chiese del paese e alle esibizioni delle realtà musicali del territorio. La tradizione si rinnova anche con i momenti comunitari: l’arrivo di Santa Lucia del 12 dicembre, il tradizionale Pranzo con le Trippe del Circolo Pensionati il 21 dicembre, la partecipazione delle associazioni locali che animeranno i fine settimana con proposte enogastronomiche e momenti di incontro.