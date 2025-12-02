martedì, Dicembre 2, 2025
HomeEVENTINatale a Borgo Valsugana, un mese di luci, tradizioni e incanto dal...
EVENTI

Natale a Borgo Valsugana, un mese di luci, tradizioni e incanto dal 6 dicembre al 6 gennaio

Di redazione

-

0
0

Il Natale a Borgo Valsugana torna a illuminare il centro storico con un programma intenso che accompagnerà residenti e visitatori dal 6 dicembre al 6 gennaio. La Pro Loco ha costruito un calendario denso di appuntamenti, pensato soprattutto per i bambini ma capace di coinvolgere l’intera comunità, trasformando le vie del paese in un percorso festoso fatto di luci, musica, laboratori e tradizioni che si rinnovano.

Lo spirito dell’iniziativa è chiaro: creare un mese di condivisione autentica, dove l’atmosfera natalizia diventa un’occasione per ritrovarsi e vivere il paese in una veste diversa. «Il nostro è un Natale pensato principalmente per i bambini e le famiglie», osserva il presidente della Pro Loco, Giacomo Nicoletti, ricordando come la visita di San Nicolò alle scuole, la Casetta di Babbo Natale e l’attesissimo spettacolo di bolle giganti siano stati progettati con lo sguardo rivolto ai più piccoli. L’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Samuele Campestrin, sottolinea la collaborazione tra Comune e Pro Loco e il nuovo percorso luminoso “Borgo di luci”, pensato per caratterizzare in modo distintivo il Natale a Borgo Valsugana.

Uno dei simboli più amati della manifestazione è il Giro dei Presepi, il cuore poetico del Natale. Per un mese intero il paese diventa un itinerario diffuso di presepi, installazioni artigianali e piccole scenografie allestite dentro corti, finestre, scorci e angoli nascosti del borgo. È un invito a riscoprire la cura dei dettagli, la manualità, le storie semplici che la comunità porta avanti anno dopo anno.

Grande protagonista dell’edizione 2025 è di nuovo la Casetta di Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli per scrivere la letterina insieme agli elfi e partecipare ad animazioni e laboratori che renderanno unico ogni pomeriggio. Domenica 14 dicembre arriverà uno degli eventi più attesi: la versione invernale dello spettacolo itinerante di bolle “Man in Bubble – Nevicata di Bolle”, capace di trasformare le vie del centro in un’atmosfera quasi fiabesca. Per grandi e piccoli torna poi la Corsa dei Babbi Natale, organizzata in collaborazione con AIRC, in programma il 21 dicembre.

La musica, come sempre, accompagna ogni fase del Natale a Borgo Valsugana, grazie a concerti nelle chiese del paese e alle esibizioni delle realtà musicali del territorio. La tradizione si rinnova anche con i momenti comunitari: l’arrivo di Santa Lucia del 12 dicembre, il tradizionale Pranzo con le Trippe del Circolo Pensionati il 21 dicembre, la partecipazione delle associazioni locali che animeranno i fine settimana con proposte enogastronomiche e momenti di incontro.

Articolo precedente
Olio. “Servono nuovi strumenti contro speculazioni al ribasso”
Articolo successivo
A Lavarone il Natale diventa un borgo incantato: il Mercatino che sta conquistando l’Alpe Cimbra
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1852Politica760Cultura694Società642Editoriali437Salute e ambiente335Mondo288Economia262EVENTI219

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da