Attualità

Diritti digitali e collettivi, la nuova frontiera della tutela tra Gdpr e Codice del Consumo

Rete Consumatori Italia promuove una interessante iniziativa su un argomento sempre più centrale. Si tratta di un forum avanzato sui diritti digitali e la tutela collettiva dal titolo “Diritti digitali e collettivi: la nuova frontiera della tutela tra Gdpr e Codice del Consumo”.

L’appuntamento è per giovedì 4 dicembre alle ore 16:30 con diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione Codici.

Il programma prevede i saluti e l’introduzione ai lavori da parte di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. A seguire prenderanno la parola Gabriele Veltri, avvocato di Codici, Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante della Privacy, Alberto Gusmeroli, Presidente della X Commissione alla Camera dei Deputati, Andrea Sirotti Gaudenzi, avvocato e docente universitario, e Cinthia Pinotti, avvocato e Presidente onorario della Corte dei Conti.

Diversi e importanti gli argomenti che saranno affrontati. Tra questi, la tutela della privacy, l’evoluzione della tutela collettiva anche a livello europeo e la responsabilità amministrativa nell’era digitale.

Tutte questioni di cui non tutti i consumatori hanno piena consapevolezza, pur avendo un impatto sempre più diretto e concreto nella vita quotidiana.

Rete Consumatori Italia è un’alleanza nata a maggio del 2015 che coinvolge le associazioni dei consumatori Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, iConsumatori e Lega Consumatori.

È possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube della Associazione Codici.

(Fonte: Codici)

Sorveglianza ItOSS: "In Italia in dieci anni 776 morti materne entro un anno da fine gravidanza"
