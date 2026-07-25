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Alemanno Nordio: 6 giorni da scontare? Il caso politico giudiziario

Di martinacecco
photocredit: foto profilo ufficiale Facebook

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Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e già Ex detenuto nel carcere di Rebibbia, ha denunciato come una persecuzione il ricorso in Cassazione presentato dal ministero della Giustizia contro la riduzione di sei giorni della sua pena. Tale riduzione era stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza a causa delle condizioni inumane vissute durante la detenzione. Alemanno ha sottolineato l’assurdità del ricorso, evidenziando l’enorme sproporzione tra i costi sostenuti e l’entità del contenzioso, solo sei giorni di detenzione.

L’ex sindaco si è interrogato sulla mancata considerazione da parte del ministero del problema del sovraffollamento carcerario, fattore che giustifica le riduzioni di pena decise dai tribunali. Ha inoltre lamentato un possibile accanimento personale legato alla sua attività politica, volta a migliorare le condizioni carcerarie e a ridurre la recidiva criminale. Alemanno ha infine rinnovato la richiesta di un incontro con il ministro Carlo Nordio per esporre direttamente la reale situazione delle carceri italiane.

Dal ministero della Giustizia è arrivata la conferma che Nordio non era a conoscenza del ricorso, definito un «disguido burocratico» interno al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il ministro ha promesso la revoca immediata del ricorso e ha invitato Alemanno a un colloquio, sottolineando l’avvio di un’indagine interna e di un’istruttoria per verificare il sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita dallo stesso ex sindaco. MC

martinacecco
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Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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