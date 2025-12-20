Trento Christmas Run. In 500 per solidarietà

La piazza del Duomo di Trento si è riempita man mano che le berrette rosse di Babbo Natale si sono presentate per la Christmas Run.

Ad aprire la giornata è stata la soprano Luz Elena Acevedo con la sua musica natalizia, seguita dal divertente Spettacolo di danza dei giovani della scuola “Artedanza” di Trento, coordinati dal coreografo Fabrizio Bernardini.

Ed è stata quindi la volta della tradizione delle Note musicali della Fanfara degli Alpini di Trento che da qualche anno a questa parte hanno al loro ingaggio anche delle donne.

Poco spazio c’è stato per i ritmi musicali DJ set perché la piazza contenendo 500 Babbi Natali corridori in armi era impaziente.

Si è dovuto attendere la partenza per avere un pochino di spazio e quindi la partenza della Christmas Run alle ore 15.00.

La gara non competitiva

Duomo, Belenzani, Roma, Verdi, Dietro le Mura, Via San Marco, e quindi rientro in città. 4 km circa di corsetta con singoli, coppie, famiglie e gruppi, bambini, giovani, adulti, over. Insomma tutta un’intera generazione di babbini che hanno corso, eccome, a tutta barba.

All’arrivo i primi corridori sono passati verso le 15.16 per poi aumentare i ranghi, fino alle 16.00 che Babbo Natale non sempre è super sportivo, ma tutti sono arrivati.

I volontari hanno gestito un rinfresco con zelten, panettoni, vin brulè, the caldo è previsto per tutti i partecipanti, accompagnati dalle note musicali del soprano Luz Elena Acevedo e della Fanfara degli Alpini.

Infine lo scatenarsi del relax con Zumba Fitness con l’istruttore Lenny Santana di Crew14 Fitness Studio.

Il denaro raccolto con le quote di iscrizione è stato devoluto in parte alla Cooperativa Sociale CS4. Impegnata nel dare sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’attività è stata organizzata da A.S.D. Città di Trento, in collaborazione con A.S.D. New Life. MC