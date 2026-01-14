Auto Trend: 2025 è stato anno di crescita per il mercato dell’usato

Il 2025 è stato un anno di crescita per il mercato dell’usato: le auto segnano +2,1% rispetto al 2024, per un totale di 3.221.145 passaggi di proprietà; le moto crescono del 3,1% con 644.000 trasferimenti.

Per ogni 100 immatricolazioni si sono registrati 208 trasferimenti di proprietà durante il 2025, a conferma della vitalità più che doppia del mercato dell’usato rispetto a quello del nuovo.

Diminuiscono, invece, le radiazioni di auto dal Pubblico Registro Automobilistico: -6,5% rispetto al 2024, per un totale di 1.163.974 cancellazioni. Il parco circolante continua così ad aumentare: ogni 100 vetture nuove, ne sono state radiate 75.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA.

DICEMBRE 2025: PASSAGGI DI PROPRIETA’: +3,1% AUTO E +4,2% MOTO

Oltre al totale annuale, l’analisi riporta anche i dati mensili di dicembre 2025: +3,1% dei passaggi di proprietà delle auto (263.500 formalità) e +4,2% per le moto (33.054).

Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 207 usate nel mese di dicembre.

DICEMBRE 2025: RADIAZIONI: AUMENTANO AUTO (+6%) E MOTO (+14,7%)

A dicembre 2025 le radiazioni di automobili sono aumentate del 6% rispetto allo stesso mese del 2024: 104.178 pratiche contro le 98.271 dell’anno precedente. A spingere sono state soprattutto le demolizioni (+8,5%), a fronte di una crescita più modesta delle esportazioni (+0,8%). Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,82 nel mese di dicembre: ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 82. Aumento anche per le radiazioni dei motocicli: +14,7%, per un totale di 9.820 formalità contro le 8.558 dello stesso mese del 2024.

FOCUS SULLE ALIMENTAZIONI: 3 AUTO USATE SU 4 SONO BENZINA O DIESEL

L’Area Statistica ha elaborato un approfondimento dei dati di Auto-Trend, suddividendo l’andamento delle compravendite delle vetture per alimentazione.Tre auto su quattro scambiate sul mercato dell’usato sono ancora a benzina o diesel, ma se la benzina cresce negli scambi del 2,1% su base annuale, il diesel scende del 5,4%. L’ibrido a gasolio, invece, è quello che segna l’incremento maggiore nei passaggi di proprietà (+47,9%), seguito dall’elettrico (+40%) e poi dall’ibrido a benzina (+31,3%).

(Fonte: ACI)