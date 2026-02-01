Colpi di Marco: l’angelica Meloni

Da qualche giorno non si parla d’altro: tra tutti i problemi del Belpaese la sinistra non ha avuto meglio da fare se non salire sulle barricate della protesta contro un affresco, reo di rappresentare il volto di Giorgia Meloni.

Titoloni di giornali, talk show televisivi, in attesa di un sano sciopero, indetto da Landini, nel primo venerdì libero da altri scioperi. Ma che davvero il volto somigliante alla Meloni, tra gli angeli a vegliare sul busto marmoreo di Umberto II° di Savoia, sia oggetto di tanto scalpore quando sarebbe stata più che sufficiente una risata?

Fatemi capire: cos’è per la sinistra, un affronto? Pubblicità ingannevole? Una spam? Per dirla alla moda di oggi. Oppure è solo invidia? Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, oltre ad essere il pittore della luce era noto per raffigurare le puttane di bordello nei suoi dipinti.

Peccato che sia a dipingere oltre la Cortina del cielo, se fosse ancora in vita la sinistra sarebbe stata accontentata alla grande.

Marco Vannucci