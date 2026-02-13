Trento. Bando spaccate: si potrà fare domanda fino al 31 marzo

È stato ampliato il periodo temporale di riferimento per le domande di accesso al fondo comunale a sostegno di imprese e associazioni colpite da furti o atti vandalici. Oltre che per gli episodi avvenuti nel secondo semestre del 2025, sarà possibile richiedere il contributo anche per i danni subiti tra il primo gennaio e il 15 marzo 2026.

Il fondo è stato attivato con l’obiettivo di offrire un concreto segno di vicinanza alle realtà del territorio che garantiscono servizi e presidi fondamentali per il tessuto economico e sociale cittadino. Attività che, attraverso la loro presenza quotidiana, contribuiscono ad animare la città e a rafforzare la sicurezza e la vivibilità.

È confermata la scadenza del 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande; restano inoltre invariati i requisiti di accesso e le modalità di assegnazione dei contributi.

La dotazione complessiva ammonta a 200 mila euro, suddivisi in due annualità: 100 mila euro per il 2025 e 100 mila euro per il 2026.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto fino a 5 mila euro per ciascun episodio di danneggiamento, pari al 90% delle spese documentate e ammissibili sostenute per il ripristino dei locali o dei beni strumentali danneggiati. Non sono finanziabili i costi già coperti da polizze assicurative o da altri contributi pubblici.

Tutti i danni devono essere stati denunciati alle autorità competenti. Ogni richiedente può presentare fino a due domande per la stessa unità operativa, purché relative a eventi distinti.

L’iniziativa rientra tra le priorità dell’Amministrazione comunale per il sostegno all’economia locale e il miglioramento della sicurezza urbana. Le domande saranno sottoposte a istruttoria e, in caso di esito positivo, i contributi verranno erogati entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza di presentazione (31 marzo).

(Fonte e per visionare ulteriori informazioni utili e il bando completo: Comune di Trento)