mercoledì, Febbraio 25, 2026
HomeAttualitàNessun risarcimento se, in palestra, si scivola sul pavimento bagnato
law
Attualità

Nessun risarcimento se, in palestra, si scivola sul pavimento bagnato

Di redazione

-

0
0

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3652 del 17 Febbraio 2026 ribadisce un concetto molto importante. Occorre prestare la massima attenzione quando si frequentano degli ambienti ove sussistono situazioni potenzialmente pericolose perché altrimenti si perde il diritto al risarcimento del danno.

Il caso

Una donna frequentava il corso di nuoto in una palestra sita nella capitale. Un giorno uscendo dalla doccia cadeva rovinosamente a terra, rompendosi un piede, a causa di un tappetino arrotolato solo parzialmente e la presenza di acqua sul pavimento che le impediva di mantenere l’equilibrio.

Per tale ragione si rivolgeva al Tribunale di Roma che condannava la palestra. La palestra proponeva appello sottolineando che la caduta era ascrivibile al caso fortuito e che la Signora avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.

La Corte d’Appello accoglieva la doglianza e, quindi, ribaltava la sentenza di Primo Grado. Si arrivava, quindi, in Cassazione. La Corte, con un’attenta analisi delle testimonianze, confermava la decisione della Corte d’Appello rilevando soprattutto che la Signora frequentava la palestra, che conosceva perfettamente le condizioni dello spogliatoio, che il tappetino era spesso arrotolato parzialmente.

Alla luce di questi elementi la Corte concludeva che se la Signora avesse prestato la dovuta attenzione allora il sinistro sarebbe stato evitabile.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc

Articolo precedente
Iperidrosi. Salti (Aiteb): “sempre più un problema anche sociale, chi ne soffre tende a limitare le relazioni”
Articolo successivo
Quando la luce “pensa” come il cervello: scoperta la connessione tra fotoni e memoria artificiale
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2057Politica777Cultura716Società691Editoriali442Salute e ambiente378Mondo293Economia278EVENTI255

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da