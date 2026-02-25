Nessun risarcimento se, in palestra, si scivola sul pavimento bagnato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3652 del 17 Febbraio 2026 ribadisce un concetto molto importante. Occorre prestare la massima attenzione quando si frequentano degli ambienti ove sussistono situazioni potenzialmente pericolose perché altrimenti si perde il diritto al risarcimento del danno.

Il caso

Una donna frequentava il corso di nuoto in una palestra sita nella capitale. Un giorno uscendo dalla doccia cadeva rovinosamente a terra, rompendosi un piede, a causa di un tappetino arrotolato solo parzialmente e la presenza di acqua sul pavimento che le impediva di mantenere l’equilibrio.

Per tale ragione si rivolgeva al Tribunale di Roma che condannava la palestra. La palestra proponeva appello sottolineando che la caduta era ascrivibile al caso fortuito e che la Signora avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.

La Corte d’Appello accoglieva la doglianza e, quindi, ribaltava la sentenza di Primo Grado. Si arrivava, quindi, in Cassazione. La Corte, con un’attenta analisi delle testimonianze, confermava la decisione della Corte d’Appello rilevando soprattutto che la Signora frequentava la palestra, che conosceva perfettamente le condizioni dello spogliatoio, che il tappetino era spesso arrotolato parzialmente.

Alla luce di questi elementi la Corte concludeva che se la Signora avesse prestato la dovuta attenzione allora il sinistro sarebbe stato evitabile.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc