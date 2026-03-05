Riva del Garda. “Romanzi a colazione”: nuovo appuntamento sabato 7 marzo

Nuovo appuntamento, sabato 7 marzo, con i “Romanzi a colazione”: ospite della biblioteca civica di Riva del Garda è Stefano Zangrando, che in dialogo con Ludovic Maillet presenta il suo romanzo “I padri si saltano” (Arkadia, novembre 2025).

L’inizio dell’evento è previsto per le 10.30, con ingresso libero. Con caffè, brioche e biscotti.

Quanto ci portiamo dentro, di chi ci ha preceduto? Diego Verun conduce una vita tranquilla con moglie e figlia in una cittadina del Trentino. Un giorno è contattato via social da un certo Magra Sorte: è il nome d’arte di Eritreo Scheinwindl, ex dj e musicista che Diego aveva incontrato a Berlino anni prima, oggi alloggiato in una barca a vela nel porto di Cagliari. Scheinwindl chiede a Verun di scrivere per lui un’autobiografia da lasciare a chissà chi, perché il suo corpo, dice, si starebbe «dissolvendo». Diego accetta, ma il lavoro, da svolgersi in sessioni online, è più difficile del previsto. Presto diventa un’ossessione, alla quale si accompagnano episodi perturbanti, indizi ambigui di una resa dei conti con le zone d’ombra di entrambi. Prende vita così un thriller letterario a doppia traccia che si rivela via via come un confronto con la Storia, o quell’enorme ingranaggio collettivo in cui non ci sentiamo a casa neppure quando restiamo ai suoi margini.

Stefano Zangrando, nato a Bolzano nel 1973, ha studiato e vissuto a Trento e Berlino. È mediatore di letteratura attraverso traduzioni, recensioni, saggi e progetti territoriali. Con il romanzo «Fratello minore. Sorte, amori e pagine di Peter B» (Arkadia, 2018), uscito anche in traduzione tedesca, è stato finalista al Premio letterario dell’Unione europea. Vive e lavora tra Rovereto e l’Alto Adige.

(Fonte: Comune di Riva del Garda)