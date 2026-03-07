Iran. Orsini: “Nostri politici sono schedati, hanno paura di essere uccisi. Italia stato satellite degli Stati Uniti”

“I nostri governanti sono condannati a vivere nella paura degli Stati Uniti e di Trump. Non esiste un governo sovranista in Italia e lo vediamo tutti i giorni: il governo Meloni non ha una linea di politica estera. Si limita ad approvare quello che fa la Casa Bianca, l’Italia è uno stato satellite. Quando i nostri governanti parlano degli Stati Uniti sono terrorizzati, perché gli USA sul nostro territorio possono fare quello che vogliono. Tutti i nostri politici sono schedati, motivo per cui hanno paura di essere uccisi, rapiti, ma anche distrutti nell’immagine pubblica. Un ministro attuale fece delle obiezioni alle politiche di Biden in Ucraina e venne fuori che c’erano dossier su di lui“.

A specificarlo, ai microfoni di Radio Cusano, all’interno del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, è stato il professore e sociologo Alessandro Orsini.

Proseguendo nel suo intervento, Alessandro Orsini ha poi ulteriormente specificato: “Il nostro territorio è controllato dalla CIA e dai soldati americani, e questo crea un clima di terrore. La Meloni quando parla degli Stati Uniti parte sempre con la premessa che noi siamo legatissimi a loro, perché è terrorizzata. Nelle 120 installazioni americane in Italia ci può essere di tutto: radar, poligoni di tiro, centri di addestramento. L’operazione che gli Stati Uniti hanno fatto in Venezuela la possono fare in Italia in maniera ancora più semplice, perché in Venezuela non avevano basi, mentre in Italia sono dappertutto. Da parte di Meloni la linea di politica estera è semplicemente andare a rimorchio di quello che fa Trump”.

Infine, concludendo, il professore e sociologo ha affermato: “Il Cremlino non ha nessuna possibilità di manipolare gli italiani, perché gli italiani sono soggetti al governo italiano. Ogni classe governante manipola la propria classe governata. La fonte principale della disinformazione in Italia è il governo. In queste ore vogliono convincerci che Israele è dalla parte della ragione e l’Iran dalla parte del torto, mentre ciò che è davanti agli occhi di tutti è che il popolo iraniano sta subendo una brutale aggressione nella piena illegalità internazionale. Chi ha bisogno in questo momento di protezione aerea sono i bambini dell’Iran e invece il governo Meloni intende dare protezione aerea ai Paesi alleati di Israele e degli Stati Uniti. Quindi gli italiani sono ingannati, manipolati, indotti a credere il falso”.