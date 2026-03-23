Home » Attualità » Gardolo. Carabinieri sequestrano più di 3 kg di Marijuana
Attualità

Gardolo. Carabinieri sequestrano più di 3 kg di Marijuana

2 ore ago
redazione
1 minuti di lettura
Nel corso dell’attività, in particolare, i militari hanno condotto una perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto in questione, rinvenendo un vero e proprio impianto per la coltivazione di marijuana, comprensivo di attrezzature dedicate.

Negli scorsi giorni, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trento, coadiuvati dall’unità cinofila della Polizia Locale del Capoluogo, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Gardolo, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dell’attività, in particolare, i militari hanno condotto una perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto in questione, rinvenendo un vero e proprio impianto per la coltivazione di marijuana, comprensivo di attrezzature dedicate.

All’interno dell’appartamento, inoltre, sono state trovate tre piante di marijuana, oltre a più di 3 chilogrammi della stessa sostanza, suddivisa in sacchetti e pronta per la successiva distribuzione.

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

(Fonte: Carabinieri)

Tag
FacebookXEmailWhatsAppLinkedIn

L'autore

Vedi tutti gli articoli
redazione

redazione

Lascia un commento

Click here to post a comment

Powered by
I cookie necessari abilitano funzioni essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzioni come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’attivazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come numero di visitatori, frequenza di rimbalzo e fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari forniscono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Powered by