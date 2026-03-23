Gardolo. Carabinieri sequestrano più di 3 kg di Marijuana

Nel corso dell’attività, in particolare, i militari hanno condotto una perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto in questione, rinvenendo un vero e proprio impianto per la coltivazione di marijuana, comprensivo di attrezzature dedicate.

Negli scorsi giorni, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trento, coadiuvati dall’unità cinofila della Polizia Locale del Capoluogo, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Gardolo, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dell’attività, in particolare, i militari hanno condotto una perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto in questione, rinvenendo un vero e proprio impianto per la coltivazione di marijuana, comprensivo di attrezzature dedicate.

All’interno dell’appartamento, inoltre, sono state trovate tre piante di marijuana, oltre a più di 3 chilogrammi della stessa sostanza, suddivisa in sacchetti e pronta per la successiva distribuzione.

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

(Fonte: Carabinieri)