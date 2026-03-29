Perché Papa Leone XIV è andato a Montecarlo? La risposta non è dove sembra

Sabato 28 marzo, in una visita lampo di poco più di nove ore, Papa Leone XIV ha compiuto il suo secondo viaggio apostolico, scegliendo il Principato di Monaco. Arrivo in elicottero alle 9 all’eliporto, accoglienza dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlene (che ha indossato orgogliosamente il bianco essendo nei fatti la consorte di un monarca cattolico), cerimonia al Palazzo dei Principi, incontro con i giovani, Messa allo Stade Louis II davanti a 15.000 fedeli e rientro in Vaticano nel tardo pomeriggio. Un’agenda fitta, ma soprattutto un messaggio preciso.

Eppure, sui social la prima reazione è stata un coro di ironia: «Papa Leone in missione per i poveri di Montecarlo», vari rimpianti nei confronti del predecessore, «Va a dire ai miliardari di condividere la ricchezza… proprio lì». Il contrasto tra il Vangelo della povertà e il paradiso fiscale più glamour d’Europa è stato irresistibile per meme e commenti. In tanti hanno visto incoerenza: perché non Gaza, non l’Ucraina, ma il regno degli yacht e dei casinò?

La domanda, però, va rovesciata. Non «perché proprio Monaco?», ma «perché non Monaco?». Perché è esattamente lì che il discorso del Papa acquista tutto il suo peso.

Monaco non è una tappa qualunque. È un microcosmo perfetto del sistema globale: in pochi chilometri quadrati convivono élite economiche, finanza internazionale, ricchezza concentrata e un’apparente armonia dove “privilegiati e scartati” coesistono in forma ordinata, quasi estetizzata. I fatti ufficiali parlano di una visita pastorale e diplomatica. Tuttavia, letta nel contesto attuale, questa scelta assume contorni più ampi.

Andarci non significa condannare dall’esterno, ma entrare nel cuore silenzioso del problema per interrogarlo dall’interno.

Nel discorso alle autorità, Leone XIV è stato chiarissimo: «Il dono della piccolezza e un’eredità spirituale viva impegnano la vostra ricchezza a servizio del diritto e della giustizia». E ancora: «Ogni talento, ogni opportunità, ogni bene posto nelle nostre mani ha una destinazione universale, un’intrinseca esigenza di essere non trattenuto, ma ridistribuito». Parole che riprendono la Dottrina Sociale della Chiesa – da Rerum novarum in poi – senza fare teologia astratta: mettono in discussione il modo concreto in cui la ricchezza viene accumulata e trattenuta.

Non è un attacco ai ricchi. È una responsabilizzazione storica. Chi si trova in una posizione privilegiata non è lì per caso. Quella posizione implica un obbligo: non basta “non fare il male”, bisogna mettere in circolo ciò che si ha. La fede, ha ricordato il Papa, cambia il mondo solo se non rinuncia ad agire dentro la storia.

Le parole pronunciate dallo stesso Pontefice dal balcone del Palazzo dei Principi lo confermano con chiarezza. Rivolgendosi alle “Altezze Serenissime” e a tutta la comunità, Leone XIV ha ricordato che “il dono della piccolezza e un’eredità spirituale viva impegnano la vostra ricchezza a servizio del diritto e della giustizia”. Non si è trattato di una condanna generica, ma di un invito preciso e biblicamente fondato: “Ogni talento, ogni opportunità, ogni bene posto nelle nostre mani ha una destinazione universale, un’intrinseca esigenza di essere non trattenuto, ma ridistribuito, perché la vita di tutti sia migliore”. Citando la parabola dei talenti e il giudizio universale di Matteo 25, il Papa ha ribadito che il Regno di Dio “scuote le configurazioni ingiuste del potere, le strutture di peccato che scavano abissi tra poveri e ricchi, fra privilegiati e scartati”. Proprio in un microcosmo come Monaco – dove convivono élite finanziarie, lavoratori di servizio e una pluralità di provenienze – questo messaggio assume un valore paradigmatico: non si tratta di rifiutare la ricchezza, ma di trasformarla in strumento di fraternità e di pace.

Ecco perché Monaco è stato scelto come laboratorio. Non come bersaglio, ma come paradigma. Un piccolo Stato cattolico con enorme proiezione internazionale, dove si può parlare senza mediazioni di ecologia integrale, difesa della vita, pace contro «l’idolatria del potere e del denaro» che genera guerre. I “piccoli fanno la storia”, ha detto Leone XIV citando la Bibbia: e Monaco, pur minuscolo, può diventare modello di un capitalismo temperato, consapevole, trasformato dall’interno da chi lo abita.

È la logica tipica della tradizione cattolica: non abbattere le strutture, ma convertirle attraverso le persone. Il Papa non è andato a benedire il lusso, ma a ricordare che la ricchezza, proprio lì dove è più visibile, ha una vocazione al servizio.

Leone ha scelto di non andare in questa occasione nelle periferie, ma lo ha fatto andando in un punto centrale, ovvero proprio il principato di Monaco. Ci dice che la Chiesa non ha paura di dialogare con il potere, purché sia per trasformarlo. E che il Vangelo, oggi come ieri, entra nei palazzi dorati non per farsi abbagliare, ma per illuminarli.