Papa Leone XIV contro la guerra USA: frattura con Washington?

In molti si sono chiesti come avrebbe reagito Robert Francis Prevost, cardinale di Chicago, alla recente escalation militare in Medio Oriente e al coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. La risposta, in realtà, è arrivata non dal porporato americano in astratto, ma da Leone XIV, eletto papa l’8 maggio 2025: il primo pontefice nato negli Stati Uniti, e proprio per questo più difficile da collocare dentro il consueto schema del Vaticano che richiama genericamente alla pace.

Fin dai primi giorni dell’escalation, Leone XIV ha assunto una linea pubblica netta. Ha chiesto un cessate il fuoco immediato, ha definito la guerra uno “scandalo per tutta la famiglia umana” e ha insistito sulla necessità di riaprire il dialogo anche mentre a Washington prevalevano le parole della deterrenza, della sicurezza nazionale e della necessità strategica.

Il dato che rende tutto più sensibile è evidente: Leone XIV è americano. E questo cambia la natura del messaggio. Quando il Papa critica una guerra sostenuta dagli Stati Uniti, non parla solo come capo della Chiesa cattolica. Parla anche, inevitabilmente, come uomo cresciuto dentro la cultura politica americana, quella che per decenni ha legato l’idea di responsabilità globale all’uso della forza militare.

È qui che il piano morale si sovrappone a quello politico. Per molti osservatori, non è semplicemente il Vaticano che contesta la guerra. È un papa nato a Chicago che dice al proprio Paese d’origine che i bombardamenti e l’escalation non possono essere giustificati come normale strumento di ordine internazionale.

La stampa americana ha colto subito questa frattura. Il Washington Post ha parlato di un pontefice che, per criticare una guerra guidata dagli Stati Uniti, si appoggia a una rete di alleati e interlocutori internazionali, mentre l’amministrazione Trump proietta forza all’estero. Il Wall Street Journal, per esempio, ha insistito sul fatto che Leone XIV stia usando la propria autorità morale per opporsi alla linea della Casa Bianca.

Questa origine americana rende le sue parole più pesanti di quelle di qualsiasi altro pontefice recente. Negli Stati Uniti, infatti, il cattolicesimo è già profondamente attraversato da una tensione tra chi mette al centro i temi sociali e chi privilegia la sicurezza, la sovranità e la proiezione di forza. Leone XIV non ricompone questa frattura: la espone. Costringe i cattolici americani, soprattutto quelli che siedono nelle istituzioni, a misurarsi con un conflitto che non è più teorico, ma diretto: da una parte la lealtà nazionale, dall’altra il richiamo morale del Papa.

Ed è proprio questo a creare un problema per Washington. In una fase in cui la legittimazione delle operazioni militari passa anche dalla capacità di costruire consenso morale internazionale, un papa americano che mette in discussione la legittimità etica della guerra offre una contro-narrazione molto più difficile da liquidare. Non è una voce europea esterna agli Stati Uniti. È una voce americana che, dal vertice della Chiesa, contesta l’idea che la forza sia ancora il linguaggio decisivo della politica internazionale.

Per il Vaticano, questa postura rafforza il profilo etico della Santa Sede, ma apre anche un problema classico: più il Papa parla in modo netto, più si riducono i margini della mediazione diplomatica. È il paradosso del pontificato quando incontra la guerra. Più la voce è limpida, più diventa scomoda per chi detiene il potere di decidere.

In questo senso Leone XIV sta già segnando una differenza. Non perché rompa con la tradizione della Santa Sede, che da Pio XII a Giovanni Paolo II e a Francesco ha espresso più volte una forte diffidenza verso la guerra, ma perché la sua biografia amplifica tutto. Il primo papa americano che parla contro una guerra americana non può essere percepito come una semplice figura spirituale. Diventa inevitabilmente un fatto politico.

Ed è proprio qui che si apre la frattura con Washington. Non una rottura diplomatica formale, ma qualcosa di più sottile e forse più profondo: la comparsa, nel cuore stesso del mondo americano, di una voce morale che rifiuta la grammatica della forza e mette la coscienza davanti alla potenza.