Trento, imbrattati i pannelli della scuola Tambosi. Moranduzzo: «Tolleranza zero contro il degrado»

Scritte e imbrattamenti sui pannelli esterni della scuola dell’infanzia “Antonio Tambosi” di Trento, comprese le immagini che ritraggono i bambini durante le attività scolastiche. A denunciare l’episodio è il consigliere comunale e capogruppo della Lega Devid Moranduzzo, che chiede al Comune un intervento rapido per ripristinare l’area prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Gli imbrattamenti hanno interessato i pannelli decorativi collocati all’esterno dell’edificio di via Francesco Ferruccio, lasciando tracce di colore anche sulle mura circostanti.

«Colpire una scuola dell’infanzia e accanirsi con scritte in particolare contro i pannelli che ritraggono i bambini nello svolgimento delle loro attività educative significa mancare di rispetto all’intera comunità di Trento», afferma Moranduzzo.

Il consigliere chiede quindi all’amministrazione comunale e agli uffici competenti di procedere alla pulizia delle superfici e al ripristino, o se necessario alla sostituzione, dei pannelli danneggiati.

L’obiettivo è che l’intervento venga completato prima della ripresa delle attività della scuola dell’infanzia, così da restituire a bambini, famiglie e personale scolastico un ambiente nuovamente decoroso.

Moranduzzo usa parole nette anche sul tema della prevenzione: «Non possiamo in alcun modo tollerare che luoghi dedicati alla formazione e alla crescita dei nostri figli, così come gli spazi educativi dei nostri quartieri, vengano presi di mira da vandali e incivili senza rispetto per nulla. Serve tolleranza zero contro ogni forma di degrado urbano».

Da qui anche la richiesta di valutare misure capaci di prevenire nuovi episodi, compresa l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza o altri strumenti di controllo dell’area.