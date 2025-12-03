mercoledì, Dicembre 3, 2025
HomeAttualitàGiannelli (ANP): "Lista degli stupri un gesto da incivili, serve una riflessione:...
photocredit: ANP Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola
Attualità

Giannelli (ANP): “Lista degli stupri un gesto da incivili, serve una riflessione: così la società non può progredire”

Di redazione

-

0
0

“La lista degli stupri emersa al Liceo Classico Giulio Cesare di Roma è un gesto da incivili. Si tratta di un fatto molto grave, sono episodi che evidentemente per qualcuno sono goliardici e forse un tempo lo sarebbero anche stati. Però oggi con la sensibilità che c’è, con l’importanza della tematica dei rapporti tra i generi e tutto quello che sappiamo che succede, questi episodi non si possono più derubricare e sottovalutare. Serve una riflessione”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento di Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo, Giannelli ha poi ulteriormente specificato: “Una società non può progredire se tra i suoi componenti ci sono comportamenti di questo tipo, si dedicano energie negative a questo anziché remare tutti in un’unica direzione, quella del progresso e del benessere per tutti. Il ministro ha fatto bene nel chiedere che vengano accertate le responsabilità e puniti i colpevoli. All’azione repressiva che ovviamente condivido appieno ed è doverosa, deve essere però affiancata un’azione rieducativa per prevenire. La scuola è più il luogo della prevenzione che della punizione. Servono le due operazioni insieme altrimenti temo che i risultati possano non essere ottimali”.

Infine, concludendo il suo intervento, il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha affermato: “L’educazione sessuale-affettiva all’interno delle scuole è uno strumento che può essere utile anche di fronte a certe circostanze, ma il problema è che la nostra scuola ad oggi è sovraccaricata di compiti che prima spettavano alle famiglie. Ora la famiglia è molto meno presente, perciò penso che per trattare questi argomenti così delicati serva l’aiuto di un esperto. C’è però un problema tecnico: un’ora a settimana di qualunque argomento è poca, se è così importante serve dedicare più tempo a queste competenze trasversali. Bisogna decidere se la scuola deve entrare più decisamente su queste materie e dire la sua, altrimenti l’impressione è che si parli solo per dire che è stato fatto in modo che la scuola possa occuparsene, ma in realtà la scuola non riesce poi a farlo”.

Articolo precedente
Natale 2025. Costi panettoni e pandori aumentano mediamente del +8,1% rispetto a 2024
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1855Politica760Cultura694Società642Editoriali437Salute e ambiente335Mondo288Economia262EVENTI220

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da