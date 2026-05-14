MUSE. Orchidarium: il festival dedicato al mondo delle orchidee tropicali  

Torna al MUSE la quinta edizione di Orchidarium, il festival interamente dedicato al mondo delle orchidee.

Il 16 e 17 maggio la Foresta tropicale montana accoglierà centinaia di varietà: dalle più diffuse alle più rare, passando per le più vivaci nei colori, le più minute e le più profumate. In entrambe le giornate sarà possibile partecipare alle attività su prenotazione e visitare la mostra mercato allestita nell’atrio del museo, acquistare esemplari particolari e ricevere consigli utili da rivenditori esperti per scegliere e prendersi cura al meglio delle proprie orchidee.

Oltre all’esposizione delle centinaia di orchidee e il mercato nella Lobby del museo, il programma dell’edizione 2026 prevede undici appuntamenti tematici tra laboratori, visite guidate, incontri e attività per persone adulte e bambine/i. Novità di quest’anno, il laboratorio Orchidee rare: strategie di propagazione per specie a rischio, che permetterà di approfondire il lavoro della banca dei semi del MUSE e le tecniche di propagazione sviluppate nell’ambito del progetto Life SeedForce per la salvaguardia delle orchidee autoctone italiane. Alcuni eventi saranno proposti in entrambe le giornate, mentre altri saranno esclusivi di sabato 16 o domenica 17 maggio.

Gli eventi ricorrenti nelle due giornate

Tra le attività che accompagneranno entrambe le giornate di festival ci sarà anche una novità di quest’anno: il laboratorio Orchidee rare: strategie di propagazione per specie a rischio, in programma sabato 16 maggio alle 12, 14 e 16 e domenica 17 maggio alle 11, 12 e 14. L’attività permetterà di approfondire il lavoro della banca dei semi del MUSE e le tecniche di propagazione sviluppate nell’ambito del progetto Life SeedForce per la salvaguardia delle orchidee autoctone italiane.

Il programma prosegue con OrchiDomus (16 e 17 maggio, ore 10-13), progetto curato dalle classi dell’I.T.T. Buonarroti di Trento dedicato alla riproduzione in laboratorio delle orchidee a rischio di estinzione.

Sempre il 16 e 17 maggio, dalle 10 alle 19 al piano 0 del museo, all’uscita della Foresta tropicale montana, spazio a SOS orchidee, l’esperta/o risponde: le esperte e gli esperti dell’Associazione Trentino Orchidee saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande sulla coltivazione domestica, aiutare nella scelta delle specie più adatte e offrire suggerimenti pratici per mantenerle sane e favorire fioriture durature.

Non mancheranno poi gli appuntamenti dedicati a chi desidera avvicinarsi alla coltivazione delle orchidee tropicali. Il corso base Orchidee tropicali: guida alla coltivazione si terrà sabato 16 maggio dalle 15 alle 17 e domenica 17 maggio dalle 14 alle 16, attività curata dall’Associazione Trentino Orchidee.

Tra gli appuntamenti più suggestivi ci saranno anche le visite guidate Attrazione, mimetismo ed eleganza: visita guidata alle orchidee, organizzate all’interno della Foresta tropicale montana. Sabato 16 maggio le visite partiranno alle 10.30, alle 11.30 e dalle 17 alle 18, mentre domenica 17 maggio sono previste dalle 16 alle 17. Le/i partecipanti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta delle strategie con cui le orchidee attirano gli impollinatori, tra mimetismi sofisticati e sorprendenti meccanismi di seduzione.

Gli eventi esclusivi

Il programma esclusivo di sabato 16 maggio si aprirà con L’orchidea e le sue voci (ore 15-17.30, aula Ipazia), laboratorio di arteterapia dedicato alle persone adulte nel quale ogni partecipante realizzerà la propria orchidea attraverso la tecnica del collage, trasformando le diverse parti della pianta in metafore di aspetti del sé. L’attività sarà curata da Giulia Dongilli e Studio Selva.

Sempre sabato 16 maggio, dalle 17 alle 17.30 nella sala conferenze, si terrà la presentazione del Progetto OrchiDomus, durante la quale le classi dell’I.T.T. Buonarroti di Trento illustreranno le esperienze di propagazione in vitro di orchidee selvatiche a rischio di estinzione e le possibili azioni utili per la loro conservazione.

Domenica 17 maggio il programma si aprirà invece con Talee (ore 10-11.30, aula Gordon), laboratorio pensato per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto. Attraverso ago, filo e letture introduttive, si scoprirà il mondo delle talee e delle reti sotterranee che sostengono le piante. L’attività è curata da Edizioni Artebambini.

Sempre domenica, dalle 10 alle 17 nell’aula Ipazia, sarà la volta di Il fascino delle orchidee su carta, laboratorio di pittura botanica guidato dall’illustratrice e disegnatrice del paesaggio Cinzia Ester Invernizzi.

Nella sala conferenze, domenica 17 maggio dalle 10.30 alle 12.30, si terrà inoltre la Premiazione delle orchidee tropicali in esposizione, durante la quale la giuria della Società Felsinea di Orchidofilia assegnerà i riconoscimenti alle orchidee considerate più belle della mostra. L’appuntamento verrà organizzato insieme all’Associazione Trentino Orchidee.

A chiudere il festival, Fiori d’acqua (domenica 17 maggio, ore 15-16.30, aula Gordon), laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Partendo da semplici macchie di colore su carta bagnata, i partecipanti realizzeranno orchidee ad acquerello accompagnati da letture introduttive pensate per stimolare curiosità e immaginazione. Anche questa attività sarà curata da Edizioni Artebambini.

La mostra mercato internazionale nella Lobby del MUSE

Per tutta la durata di Orchidarium, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la lobby del MUSE – Museo delle Scienze ospiterà, dalle 10 alle 19, sarà presente la mostra mercato internazionale dedicata alle orchidee tropicali.

L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire e acquistare orchidee sia comuni che rare, provenienti da aziende coltivatrici specializzate italiane e internazionali. Sarà un’occasione per avvicinarsi al mondo di queste piante affascinanti, conoscere nuove varietà e confrontarsi direttamente con esperte e esperti del settore per ricevere consigli sulla coltivazione e sulla cura delle diverse specie.

Nel corso delle due giornate sarà possibile trovare esemplari particolari e collezioni botaniche grazie alla presenza di numerosi espositori specializzati, tra cui Floricoltura Piazzera, Orchideria di Morosolo, Zanatta Alberto, Ecuagenera e Piante Pazze.

(Fonte: MUSE)