Quattro notti a caccia di stelle cadenti sul Bondone: il programma gratuito della Terrazza delle Stelle

Dal 9 al 12 agosto telescopi, musica e racconti alle Viote, a mezz’ora da Trento.

A trenta minuti d’auto dalle luci di Trento, le Viote del Monte Bondone diventano per quattro notti un osservatorio a cielo aperto. Da domenica 9 a mercoledì 12 agosto, dalle 21 alle 24, la Terrazza delle Stelle del MUSE ospita appuntamenti gratuiti dedicati alle Perseidi, le tradizionali lacrime di San Lorenzo.

Domenica 9 agosto il programma comincia alle 10.30 con una passeggiata tra astronomia e botanica dal Giardino Botanico Alpino Viote. Nel pomeriggio è prevista l’esibizione di parapendio Parasplash e alle 19.30 il concerto del Coro Lirico G. Verdi di Bolzano con Estrolirica di Trento, prima delle osservazioni astronomiche.

Nelle tre serate successive gli esperti del MUSE guideranno il pubblico tra meteore, pianeti e telescopi. Le condizioni vengono indicate come particolarmente favorevoli per l’assenza della Luna; agli spettatori è consigliato di vestirsi in modo pesante e portare una coperta per sdraiarsi sui prati.

La programmazione della Terrazza delle Stelle proseguirà il 19 e il 26 agosto con il Teatro delle Stelle, dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni e ispirato al Kamishibai, il teatro di carta giapponese.